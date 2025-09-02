「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２日午前１１時現在で、創建エース<1757.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場で創建エースは小動き。東京証券取引所が先月、同社株を上場廃止すると発表した。上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行い、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持することが困難であることが明らかであると判断したため。８月１８日から９月１８日まで整理銘柄に指定された後、９月１９日付で上場廃止となる。



これを受け、同社株には処分売りが優勢に。売り予想数の増加につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS