・サントリＢＦが上げ幅拡大、「サントリーＨＤが午後３時から緊急記者会見」と伝わる

・日本ヒュームが続急騰で上場来高値更新、下水道インフラ関連株に人気集中

・ａｂｃが連日のＳ高、上場株式のトレーディングにより営業外収益計上へ

・Ｓサイエンスが４連騰、ビットコインの取得枠を拡大

・北海電が上値指向、目標株価引き上げの動きなどを追い風にバリューシフトの流れに乗る

・ｒａｋｕｍｏが急反騰し年初来高値を更新、米アブポイントの日本法人と業務提携

・ジャパンエン反発、アンモニアを燃料とする純国産エンジンの商用機が完成

・三越伊勢丹が続伸、８月百貨店事業の売上高が６カ月ぶり前年上回る

・窪田製薬ＨＤがＳ高、中国・台湾企業と「Ｋｕｂｏｔａ Ｇｌａｓｓ」の販売特約店契約締結

・伊藤園が大幅続伸、記録的な高温の影響もあり第１四半期営業利益は１７％増



