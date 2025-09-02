なきごと“ポッキー”新TVCMでスチャダラパー、俳優の白本彩奈と共演

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なきごとが、スチャダラパー、俳優の白本彩奈と共演する、グリコ“ポッキー”新TVCM『ポッキーの革命』篇が、9月5日から全国で放映開始となる。

■「ポッキーの革命～♪」

発売から60年目を迎えたロングセラー商品“ポッキー”の主力商品である赤い箱の“ポッキーチョコレート”と、“ポッキー極細”の2品がリニューアル、9月2日から全国で発売される。

新TVCMでは、新しくイメージキャラクターを務める俳優の白本彩奈が街を歩きながら“ポッキー”をひと口かじった瞬間、これまでの“ポッキー”との違いに驚き、思わず心の中で「ポッキーが変わった？」「いや、変わるわけがない！」「てことは自分が変わった？」と自問自答し立ち止まる。そこに、「つまり！ 時代が変わった！」とスチャダラパー、その背後からギターを勢い良く鳴らすなきごとが登場。

白本をセンターに全員で「ポッキーの革命～♪」と高らかに歌い出すコミカルなストーリーを通じて、ロングセラーである“ポッキー”に起きる“革命”への期待感を表現している。

ポッキーカラーの真っ赤な衣装に身を包んだ白本の初々しい表情と仕草や、なきごとの、スチャダラパーとの印象的な初登場シーン、6人の息がピタリと揃った歌と決めポーズなど見どころ満載の新CMだ。

なお、なきごとは全国8会場を廻るワンマンツアーを完走し、現在『これからもよろしくお願いしますman to manワンマンツアー』を開催中。さらにメジャー1st EP『マジックアワー』収録曲「短夜」でドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage』のエンディング主題歌を務めるなど、注目度はうなぎのぼりだ。

■リリース情報

2025.07.09 ON SALE

EP『マジックアワー』

2025.10.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「夢幻トリップ」

■関連サイト

“ポッキー” ブランドサイト

https://www.pocky.jp/

なきごと OFFICIAL SITE

https://nakigoto.com/