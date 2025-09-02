TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー）のYEONJUN（ヨンジュン）が、韓国のファッション誌『W Korea』のデジタルカバーに登場。銀髪カーリーヘアを披露した。

【動画・写真】カーリーな銀髪が魅力的！会議室で立ち上がり、コンテンポラリーダンスを踊るTXTヨンジュン / 他様々なコーディネート

■TXTヨンジュンが雨降る屋上で妖艶に舞う

ヨンジュンは撮影で、MIU MIU（ミュウミュウ）の2025年秋冬コレクションを纏って登場。動画ではネイビーブルーとレッドのタイトなトップスをまとったヨンジュンが、会議室の中に佇み、やがて思うがままに踊り出す様が収められた。銀髪はくるくると躍動感たっぷりにセットされ、スクエアなサングラスがエッジィな印象を生み出している。

その後ヨンジュンは雨が降りしきる屋上でも踊り、さらにグレーのシックなセットアップをまとった別のコーディネートでも、感情をそのまま表現するかのように体を自由に操ってダンスしている。

SNSでは「くるくるヨンジュンさん良すぎ！」「銀髪くるくる似合いすぎてる」「目が離せないほど引き込まれる」「雨音や風と一緒に踊ってるみたいで素敵」「ヨンジュンさんだけにできる美しいダンス」「全てがヨンジュンだけの世界観で最高」「神がかったスタイルと雰囲気」「モデルとしても最強」「身体の線が綺麗だからコンテンポラリーが素晴らしく似合うし美しい」など、様々な感想が起こっている。

■レディースアイテムも着こなすTXTヨンジュン

この他、ヨンジュンはベルトを重ねづけしたコーディネートや、大ぶりのピアスを付けて革ジャンを羽織ったスタイル、ピンクのニットにハット、太めのヘアバンドなど、様々なスタイリングを着こなした。