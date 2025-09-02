卓球の中国超級リーグは8月29日から9月1日にかけて第3ラウンドが行われた。世界トップの中国選手も参戦した最高峰のリーグに日本からも複数の選手が出場して奮闘を見せた。

■初参戦の17歳は全試合に2点起用

6月の第1ラウンド、7月の第2ラウンドに続いて深圳大学の一員として出場したのが平野美宇（木下グループ）。世界ランキング1位の孫穎莎や同4位の蒯曼らとの共闘も注目された。

そんななか、深圳大学は成都高新若水居（3－0）との初陣を皮切りに、黄石基地（3－2）、山東魯能（3－1）、上海龍騰（3－2）をそれぞれ下して通算9勝1敗の首位で決勝ラウンドへ進出。平野はシングルスでは1勝1敗、蒯曼とのダブルスで2勝を挙げる活躍で今シリーズ全勝を維持したチームの躍進に一役買った。

また、第3ラウンドで初出場となったのが成都高新若水居の張本美和（木下グループ）。中心選手としての活躍が期待された17歳は全4試合で2点起用され、シングルスでは3勝1敗、ダブルスで2勝2敗と奮闘。チームは最終戦の黄石基地で初勝利を収め、通算では1勝9敗の成績だった。

男子では18歳の松島輝空（木下グループ）が山東魯能の一員として出場。チームは今シリーズ2勝2敗の成績となったなか、シングルスでは7試合で4勝3敗、ダブルスでは3試合で2勝1敗と中心選手として起用され貴重な経験を積んだ。

平野、張本美、松島という日本の実力者たちが参戦した中国超級リーグの第3ラウンド。各選手がそれぞれのチームで貴重な役割を担い、最高峰の舞台で躍動した。