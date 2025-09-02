高温に関する早期天候情報（関東甲信地方）

関東甲信地方・全国の天気

令和７年９月１日１４時３０分

気象庁 発表

関東甲信地方 ９月７日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

関東甲信地方では、最近１週間以上、気温のかなり高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、かなり高い日が多い見込みです。熱中症の危険性が高い状態が続きます。引き続き、屋外での活動等では飲料水や日陰を十分に確保するなど熱中症対策を行い、健康管理に注意してください。また、農作物や家畜の管理等にも注意してください。なお、１週間以内に高温が予測される場合には高温に関する気象情報を、翌日または当日に熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測される場合には熱中症警戒アラートを発表しますので、こちらにも留意してください。

