【レポート】ILLIT日本デビューをファンとお祝い

ILLITが、9月1日に日本デビューを果たし、ファンとともに特別な日を過ごした。

■日本デビュー日に、日本で初開催となるショーケース開催

ILLITはこの日、『ILLIT Japan 1st Single ‘時よ止まれ’ 発売記念ショーケース』を東京・TFTホールで開催した。

タイトル曲「時よ止まれ」を初披露し、収録曲の「Topping」まで、日本オリジナル曲2曲を披露。会場には抽選で選ばれたファンとメディアが集まったのに加え、HYBE LABELS公式YouTubeとILLIT公式TikTokにて全世界生中継され、大きな反響を呼んだ。

日本では初めて開催されるショーケース。日本1stシングルの収録曲「Topping」ステージで幕を開けると、「こんばんは、ILLITです！」と弾ける笑顔で挨拶。会場に集まったGLLIT（ファンダム名）を見渡しながら、MOKAは「今日という特別な日にこうしてGLLITの皆さんと近くでお会いできて、とても嬉しいです」と伝えた。

■トークコーナーでは日本で行ったMV撮影のエピソードも

トークコーナーでは日本1stシングル「時よ止まれ」や、現在開催中の初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』などについて展開。当日0時に公開されたタイトル曲「時よ止まれ」のMV撮影が日本で行われたことについて、IROHAは「学校や公園など、青春の舞台となるような場所で撮影したので、夏の終わりのまぶしい瞬間を存分に感じられるんじゃないかなと思います」と見どころを伝えた。

そして9月3日・4日に開催する『GLITTER DAY』大阪公演の意気込みを聞かれるとWONHEEは「大阪で単独公演でGLLITの皆さんにお会いするのは初めてなので、とても楽しみです。新しいステージも用意しているので、ぜひ楽しみにしていてください！」と話し期待感を高めた。

その後も、9月6日に『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025` AUTUMN/WINTER』、14日に『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』への初出演も決まっていることについて、MINJUは「日本でとても有名なイベントに出演する機会をいただけて本当に光栄です。たくさんの方々にILLITをもっと知っていただけるように頑張ります！」と意気込んだ。

今後日本でやってみたいこと、挑戦してみたいことについて、YUNAHは「番組でグルメツアーをしてみたいです！」とムードメーカーらしい回答を。他にも「いつかILLIT単独でドームなどの大きな会場で公演をすることが目標」など、率直な意見が飛び交った。

■「時よ止まれ」MVでコラボしたケアベアがサプライズ登場

トークコーナーの終盤、サプライズで日本デビューお祝いのケーキと、日本1stシングルの製造限定キャラクターコラボ盤ジャケット写真、そしてタイトル曲「時よ止まれ」のMVでコラボレーションした、ケアベアもサプライズ登場。

ILLITは最後に「こんな特別な日に一緒に過ごしてくださった皆さん、ありがとうございました。これからもGLLITの皆さんにポジティブなエネルギーをお届けできるアーティストになります」と抱負を伝えた。

最後にタイトル曲「時よ止まれ」を初パフォーマンス。デビュー曲「Magnetic」の手の振付を応用して時計の秒針を表すポイントダンスが印象的だ。GLLITの大歓声に包まれながら、日本で初開催となったショーケースの幕を閉じた。

華やかに日本デビュー日を飾ったILLITは、続いて、8月にぴあアリーナMMからスタートした初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を9月3日・4日に大阪・大阪城ホールで開催する。さらに、9月6日には『第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER』、9月14日には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に初出演するなど、多様な活動に期待が高まっている。

■リリース情報

2025.09.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「時よ止まれ」

