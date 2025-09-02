7日に阪神競馬場で行われる第39回セントウルステークス（GII、阪神芝1200m）には、2023年のスプリンターズS勝ち馬ママコチャ、昨年の本レース勝ち馬かつ重賞5勝の実績馬トウシンマカオ、一昨年の本レースを制したテイエムスパーダらが出走予定。

ここでは、過去10年から予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。

■夏稼働馬vs.始動戦組の構図がくっきり

サマースプリントシリーズの最終戦として施行される本レース。その背景もあり、北九州記念やCBC賞、アイビスサマーダッシュ組から複数頭の好走馬が出現している。今年はテイエムスパーダ、ウイングレイテスト、ヨシノイースターらに優勝の可能性が残されており、陣営の勝負気配にも注目。

・北九州記念【2.3.3.40】

・京王杯SC【2.0.0.2】

・高松宮記念【1.1.0.2】

・チェアマンズSP【1.1.0.0】

・安田記念【1.0.1.5】

・キーンランドC【1.0.0.3】

・ヴィクトリアマイル【1.0.0.3】

・ニュージーランドT【1.0.0.0】

・CBC賞【0.2.1.13】

・アイビスサマーダッシュ【0.2.1.8】

・関屋記念【0.1.0.3】

・安土城S【0.0.1.1】

・シルクロードS【0.0.1.1】

・NHKマイルC【0.0.1.1】

・鞍馬S【0.0.1.0】

もうひとつ、本レースは“スプリンターズSの前哨戦”という顔を持つ。前走春競馬から始動戦を迎える馬が勝ち切るケースは珍しくなく、実績馬の鉄砲駆けは要警戒と言えるだろう。昨年ワンツーフィニッシュを決めたトウシンマカオ、ママコチャがその代表格だが、特に前者は【2.0.0.2】勝率50%の前走京王杯SC組に該当。同じ臨戦過程となるカンチェンジュンガと合わせてノーマークは禁物か。

■アブキールベイはキャリア不足がネックに

北九州記念3着から臨むアブキールベイも人気馬崩しを虎視眈々と狙う1頭だが、こちらは3歳牝馬である点が引っかかる。過去10年の本レースで3歳牝馬は1頭も勝利がなく、昨年は1番人気のピューロマジックが13着と大敗。キャリアの差に秀でた古馬との比較で分が悪い印象は否めない。