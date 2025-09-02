のん、赤髪×斬新な衣装で幻想的オフショットを披露！「まるで女神の降臨」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

のんが9月1日、アメーバオフィシャルブログを更新。大胆かつ幻想的なオフショットを披露し、ファンの注目を集めた。

■静と動が交差するようなオフショット！

この日、のん「赤白黒」と題してブログを更新。「あみあみ」と綴り、鮮やかな赤い髪を際立たせ、繊細な編み目模様の白い衣装を纏い、両腕を大きく広げて光を浴びる姿を公開。

胸元から足元にかけて透け感のある素材が妖艶さを引き立てつつ、頭からかかる白い布がベールのように揺れ、神秘的な雰囲気を漂わせた。

さらに全身カットでは、黒いブーツを合わせ、赤・白・黒のコントラストが鮮烈な印象を与えるスタイルで、まっすぐにカメラを見据える強い眼差しも印象的。

静と動が交差するようなオフショットに、ファンからは

「たしかに“赤白黒”」

「一見ミスマッチなようで、なぜか似合ってる」

「どんな格好でも着こなしてしまうのが、さすが」

「まるで女神の降臨」

「カッコよ」

など、絶賛の声が相次いでいる。

