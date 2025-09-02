2日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数867、値下がり銘柄数478と、値上がりが優勢だった。



個別ではａｂｃ<8783>がストップ高。夢みつけ隊<2673>、アールビバン<7523>は一時ストップ高と値を飛ばした。コロンビア・ワークス<146A>、弘電社<1948>、三晃金属工業<1972>、鳥越製粉<2009>、構造計画研究所ホールディングス<208A>など89銘柄は年初来高値を更新。フリージア・マクロス<6343>、エス・サイエンス<5721>、セイファート<9213>、ＭＩＴホールディングス<4016>、クシム<2345>は値上がり率上位に買われた。



一方、京都きもの友禅ホールディングス<7615>、サイバーステップ<3810>、クボテック<7709>、ジェイ・エスコムホールディングス<3779>、マックハウス<7603>は値下がり率上位に売られた。



