ETF売買動向＝2日前引け、ＳＰＤＲ、金先物Ｗブルが新高値 ETF売買動向＝2日前引け、ＳＰＤＲ、金先物Ｗブルが新高値

2日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比33.9％減の1196億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同37.2％減の941億円だった。



個別ではｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ <314A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> 、グローバルＸ チャイナＥＶ＆バッテリー <2254> 、ＮＥＸＴ エネルギー資源 <1618> 、ＮＺＡＭ 上場投信 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2527> など17銘柄が新高値。



日経平均株価が104円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金548億4400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均593億2600万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が106億8100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が60億6700万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が60億3600万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が48億7100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が41億3100万円の売買代金となった。



株探ニュース

