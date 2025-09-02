　2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 54844　　 -29.7　　　 30640
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 10681　　 -47.9　　　　8817
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6067　　 -30.3　　　 36300
４. <1579> 日経ブル２　　　　6036　　 -14.5　　　 329.7
５. <1540> 純金信託　　　　　5942　　　41.2　　　 15600
６. <1360> 日経ベア２　　　　4871　　 -52.7　　　 216.5
７. <1321> 野村日経平均　　　4131　　 -53.2　　　 43600
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2255　　 -56.0　　　　 355
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1684　　 -25.0　　　 47140
10. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1308　　 954.8　　　　2019
11. <1568> ＴＰＸブル　　　　1249　　 -31.4　　　 578.7
12. <1306> 野村東証指数　　　 901　　 -55.1　　　3196.0
13. <1542> 純銀信託　　　　　 775　　 -28.0　　　 17805
14. <1489> 日経高配５０　　　 727　　 -35.7　　　　2550
15. <2036> 金先物Ｗブル　　　 710　　 -20.7　　　107300
16. <1329> ｉＳ日経　　　　　 676　　 -40.6　　　　4370
17. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 593　　　81.3　　　　3068
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　 579　　 -64.3　　　 43440
19. <1346> ＭＸ２２５　　　　 579　　 -23.8　　　 43670
20. <1330> 上場日経平均　　　 577　　 -57.2　　　 43640
21. <2038> 原油先Ｗブル　　　 547　　 972.5　　　　1513
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 540　　　-9.7　　　2085.5
23. <1398> ＳＭＤリート　　　 538　　 108.5　　　2001.5
24. <2837> ＧＸ中小日株　　　 531　 26450.0　　　　2600
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 508　　　68.2　　　　1077
26. <1358> 上場日経２倍　　　 435　　 -38.1　　　 57740
27. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 423　　 -27.3　　　 47540
28. <1655> ｉＳ米国株　　　　 391　　　21.1　　　 686.1
29. <1328> 野村金連動　　　　 384　　 -46.1　　　 12440
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 369　　 -35.5　　　 687.8
31. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 318　　 297.5　　　 10385
32. <1615> 野村東証銀行　　　 314　　　32.5　　　 449.3
33. <1541> 純プラ信託　　　　 294　　　42.0　　　　6219
34. <1476> ｉＳＪリート　　　 292　　　 6.6　　　　2001
35. <314A> ｉＳゴールド　　　 292　　 -42.6　　　 244.9
36. <1597> ＭＸＪリート　　　 275　　 108.3　　　2006.0
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 256　　 -52.8　　　　2089
38. <1545> 野村ナスＨ無　　　 245　　 -51.5　　　 34830
39. <1678> 野村インド株　　　 231　　　86.3　　　 328.7
40. <2644> ＧＸ半導日株　　　 222　　 -82.6　　　　1828
41. <1580> 日経ベア　　　　　 216　　 -77.1　　　1349.5
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 214　　 -19.2　　　 52390
43. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 201　　 337.0　　　2764.0
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 198　　 -12.0　　　 12580
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 196　　 -72.4　　　　 221
46. <1356> ＴＰＸベア２　　　 187　　 -43.2　　　 220.1
47. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 187　　 -24.3　　　 314.9
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 177　　 -51.2　　　 27405
49. <1308> 上場東証指数　　　 174　　 -59.5　　　　3157
50. <1571> 日経インバ　　　　 165　　 -81.2　　　　 507
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース