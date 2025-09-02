ETF売買代金ランキング＝2日前引け
2日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 54844 -29.7 30640
２. <1357> 日経Ｄインバ 10681 -47.9 8817
３. <1458> 楽天Ｗブル 6067 -30.3 36300
４. <1579> 日経ブル２ 6036 -14.5 329.7
５. <1540> 純金信託 5942 41.2 15600
６. <1360> 日経ベア２ 4871 -52.7 216.5
７. <1321> 野村日経平均 4131 -53.2 43600
８. <1459> 楽天Ｗベア 2255 -56.0 355
９. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1684 -25.0 47140
10. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1308 954.8 2019
11. <1568> ＴＰＸブル 1249 -31.4 578.7
12. <1306> 野村東証指数 901 -55.1 3196.0
13. <1542> 純銀信託 775 -28.0 17805
14. <1489> 日経高配５０ 727 -35.7 2550
15. <2036> 金先物Ｗブル 710 -20.7 107300
16. <1329> ｉＳ日経 676 -40.6 4370
17. <1671> ＷＴＩ原油 593 81.3 3068
18. <1320> ｉＦ日経年１ 579 -64.3 43440
19. <1346> ＭＸ２２５ 579 -23.8 43670
20. <1330> 上場日経平均 577 -57.2 43640
21. <2038> 原油先Ｗブル 547 972.5 1513
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 540 -9.7 2085.5
23. <1398> ＳＭＤリート 538 108.5 2001.5
24. <2837> ＧＸ中小日株 531 26450.0 2600
25. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 508 68.2 1077
26. <1358> 上場日経２倍 435 -38.1 57740
27. <1326> ＳＰＤＲ 423 -27.3 47540
28. <1655> ｉＳ米国株 391 21.1 686.1
29. <1328> 野村金連動 384 -46.1 12440
30. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 369 -35.5 687.8
31. <1547> 上場ＳＰ５百 318 297.5 10385
32. <1615> 野村東証銀行 314 32.5 449.3
33. <1541> 純プラ信託 294 42.0 6219
34. <1476> ｉＳＪリート 292 6.6 2001
35. <314A> ｉＳゴールド 292 -42.6 244.9
36. <1597> ＭＸＪリート 275 108.3 2006.0
37. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 256 -52.8 2089
38. <1545> 野村ナスＨ無 245 -51.5 34830
39. <1678> 野村インド株 231 86.3 328.7
40. <2644> ＧＸ半導日株 222 -82.6 1828
41. <1580> 日経ベア 216 -77.1 1349.5
42. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 214 -19.2 52390
43. <2634> 野村ＳＰＨ有 201 337.0 2764.0
44. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 198 -12.0 12580
45. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 196 -72.4 221
46. <1356> ＴＰＸベア２ 187 -43.2 220.1
47. <1475> ｉＳＴＰＸ 187 -24.3 314.9
48. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 177 -51.2 27405
49. <1308> 上場東証指数 174 -59.5 3157
50. <1571> 日経インバ 165 -81.2 507
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
