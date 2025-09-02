内田理央、キャミトップスで美肌披露「かっこいい」「サングラスも似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の内田理央が1日、自身のInstagramを更新。自然の中でのキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】内田理央、キャミトップスで大胆露出
内田は「2100年以上生きてる大楠を眺めながらところてん食べた」と静岡県の来宮神社に行ったことを報告。「自然の中に行くとパワーをもらえるね」と黒いキャミソールにデニムパンツを合わせ、サングラスをかけた内田の姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「かっこいい」「サングラスも似合ってる」「自然体で素敵」「癒される」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆内田理央、キャミトップス姿披露
