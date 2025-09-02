櫻井翔＆相葉雅紀「セブン‐イレブン」店員に 天海祐希オーナー役の新TVCM公開
【モデルプレス＝2025/09/02】嵐の櫻井翔と相葉雅紀、女優の天海祐希さんが出演する「セブン‐イレブン」の新TVCM「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇（※同CMのみ北海道限定）が、2025年9月3日より順次放送開始される。
【写真】嵐4人、活動休止後にサプライズ集結
本CMでは、櫻井と相葉は地球にやってきた宇宙人役を、天海は2人と出会う同社店舗のオーナー役をそれぞれ演じている。「宇宙人あらわる」篇、「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇で構成される新シリーズの第1弾。今後も継続的な展開を予定しているという。
「宇宙人あらわる」篇では、地球に降り立った2人の宇宙人がオーナーと出会い、同社で働き始めるまでのストーリーを描いている。続いて「宇宙人もびっくり」篇では、実際にバイトとして働き始めた宇宙人の2人が、同社のおむすびのおいしさに触れ、驚きのリアクションを見せる様子にオーナーがツッコミをいれるという、コミカルで温かみのあるやりとりが描かれている。そして「宇宙人もホワホワ」篇では、店舗でまるでパン屋のようなできたてのベーカリーが味わえることに驚き、同社のベーカリー商品に魅了されている様子が印象的なシーンになっている。
本シリーズは、セブン‐イレブンを舞台に、宇宙人の2人がバイトという思いがけない形で地球に溶け込み、日常の中で同社の商品と出会っていく様子をドラマ仕立てで描いている。セブン‐イレブンにくるとなにか見つかるかもという期待感「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」をコンセプトに、櫻井、相葉演じる宇宙人たちの商品への新鮮な反応や、オーナー役の天海との心温まる交流を通して、商品の魅力を紹介していくCMとなる。（modelpress編集部）
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
櫻井：始まる前がやっぱり面白かったですね。「今日は宇宙人になってもらいます」とご説明いただいたんですけれども、まさか私たちも宇宙人になれる日が来ると思っていなかったので。
相葉：嬉しいですね、なりたかったので！
櫻井：独特な夢の持ち主だね（笑）。今までもないんじゃないですか？宇宙人役ってあった？
相葉：宇宙人に遭遇する役はあっても宇宙人の方の役はないよね。
櫻井：僕は宇宙人役をやっているっていう役はあったんですけど、宇宙人役は初めてでした。何よりいつも目にする（セブン‐イレブンの）ユニフォーム嬉しいです。
相葉：セブン‐イレブンさん、物心ついた時からお世話になっているんじゃないかな。7時に始まって11時に終わるときからお世話になってます。
櫻井：一番最初のCMを見てもらって、ここからのストーリーを楽しみにしてもらいたいなと。
相葉：我々も楽しみにしてます。
櫻井：我々ってやっぱり宇宙人だから（笑）？もう物にしてますね。
Q. 櫻井さん、相葉さんがそれぞれ”コンビニにあったらいいな“と思うものがあれば教えて下さい。
櫻井：逆にないものってあるんですかね、全てが揃うというイメージですけど。この間あって感動したのは、レジの横でのドーナツです。ちょっと最近ドーナツにハマってまして。お店で揚げてお砂糖をかけて提供してくださるというドーナツで、めちゃくちゃ美味しかったです。レジ横って唐揚げとかチキンとかのイメージだったので、その場でのドーナツっていうのは感動しました。限られた店舗で遭遇できたことも嬉しかったです。
相葉：全店舗にあったらいいなってことだね。
櫻井：そうなんですよ、今ちょうど（全店舗にあったらと）思ってました（笑）。
相葉：ないものないし、ちょっと買ってそこですぐに食べられるセブン‐イレブンの良さがあるじゃないですか。だからもうちょっとゆっくりしていきたいなっていうのがあるので、マッサージチェアとかベッドとか！
櫻井：柔軟な発想だね（笑）。
相葉：もう家のように使いたい。そうしたらもっと長居するかもしれない（笑）。
櫻井：いいですね。色々な過ごし方のご提案ですね。
Q. 撮影を終えての率直な感想をお聞かせください。撮影中に特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
神様の衣装は神々しく、頭は重かったですが、飾りを丁寧に作ってくださっていたので、きらびやかにやらせていただきました。そしてセブンの制服を着用して、身の引き締まる思いです。普段着れないので嬉しいですし、役柄でもコンビニで働くことはありましても、店長はなかなかないので、輝かしい気持ちでオーナーという名札をつけさせていただきました。
Q. 天海さんが”コンビニにあったらいいな“と思うものがあれば教えて下さい。
もう全て揃っているので「なにかあります」ですよ。帰り道に(コンビニが)あるとどうしても寄ってしまうんですよ。「何か、あれまだあったかな？」と思いながら買ってしまったり、新しい商品があるとつい買ってしまいますね。やっぱりすぐそばにいてくれる存在で安心しますよね。私はセブン‐イレブンをチョイスしていて、アプリもいれてポイントを貯めているので、今回お声がけいただけて、私の愛が通じたのかなと思いながら嬉しかったです。
Q.最近天海さんがつい贅沢してしまったなというエピソードを教えて下さい。
ちょっとしたときに自分へのご褒美でアイスを買って帰るんですよ。いつも家にアイスを常備しているのですが、「今日はいいかな」っていうときに夜中でも食べます。昨日は新しく出ていた、いかの甘いタレのおにぎり（せいろ蒸し いか飯おこわおむすび）を「この間まで見たことがないぞ」と思って買っちゃいました。美味しくてハマりました。
Q. CMではバイト辞める子を送り出すシーンがありますが、最近あった出会いや別れのエピソードがあれば教えてください。
現場でご一緒させていただく方、皆さん出会いですし、私たち舞台も映画もドラマも新しくメンバーになったり、新しい座組になったりするとそこからしばらくお仕事が続くので、素敵な出会いになるだろうなと思ったり、みんなで協力して良いものをつくっていきたいなと思っています。イカのおにぎりも出会いですよね。おにぎりがいくつか並んでいるところで「これは見たことがない！」と思って、ガッと掴んでいましたから。
