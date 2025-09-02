「シャッフルアイランド」で話題の伊藤桃々、ベアトップ姿で胸元大胆披露 久々プラベショットに反響「魅力的」「ありがたい」
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）に出演した伊藤桃々が1日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】伊藤桃々、大胆胸元披露
伊藤は「遅めの夏休み 何してきたでしょう〜」と夏休みの様子を報告。「なんか久しぶりにプライベートな写真」と白いベアトップ姿でキャップを被った自然豊かな場所での写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「二度見した」「楽しそう」「夏満喫してる」「可愛すぎる」「魅力的」「プラベショットありがたい」といったコメントが寄せられている。
本番組は、鎧を脱ぎ捨て2つの島に集まった水着姿の美男美女たちが、その島に存在する「毎日必ず、もう1つの島から意中のメンバーを指名し合い、入れ替わらなければならない」というルールのもと、島間を“本能のままにシャッフル（入れ替わって）”していく、オリジナル恋愛番組。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころになっている。（modelpress編集部）
