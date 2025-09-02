新宿十二社熊野神社 写真／フォトライブラリー

熊野三山から十二所権現を遷して建立

ここ数年、興味深い歴史を持つ神社を訪ねて日本全国を旅してきたが、今回は基本に立ち返って我が家から徒歩でも行ける伝説のパワースポット、新宿十二社（じゅうにそう）熊野神社をご紹介しよう。東京都民の憩いの場のひとつである広大な新宿中央公園の一角にあり、東京都庁からもほど近く、散歩や観光の際の立ち寄りポイントとしてもおすすめだ。はじめて行く方は、高層ビルが林立する新宿副都心にこんな心癒される場所があったのかと驚かれるだろう。

まずは由緒のお話から。一説には、室町時代の応永年間（14世紀末から15世紀初頭）に鈴木九郎という人物が、故郷の紀州の熊野三山から十二所権現を遷して祀ったのが始まりと言われている。この人のまたの名は「中野長者」。中野とはJR中野駅の、あの中野のことだ。

この神社がある場所からは多少離れているようにも思われるが、当時は現在の中野坂上から西新宿一帯を中野と呼んだのだ。今はビルやマンションが建ち並ぶ市街地だが、室町時代はおそらく茫漠たる荒野だっただろう。こんな場所にいた長者とは、いったいどのような人物だったのか。

鈴木九郎の祖先である鈴木氏は、古くは紀州で熊野三山の祠官を務める家柄であったが、源義経にしたがったため、奥州の平泉から東国の各地に敗走する憂き目にあった。中野に住むようになったのは九郎の代からである。九郎は馬を飼っており、浅草の観音様に詣でて、馬が高く売れるように、もし馬の代金の中に宋銭の大観通宝があったらそれをすべて奉納すると祈願した。馬は高く売れたが、代金がすべて大観通宝だったため、九郎はそのすべてを観音様に奉納した。

無一文になって帰宅すると、家の中には黄金が満ちあふれており、九郎はたちまち中野で一番の長者となった。信心深かった九郎は、神仏のご利益に報いるため、まず自らのルーツである熊野三山から十二所権現を遷して十二社熊野神社を建てた。そして、あたり一帯の土地を買って開拓し、さらに莫大な財を蓄えたのである。

九郎の話にはまだ続きがあるのだが、それはまたあとで語ることとして、神社の話に戻ろう。この神社の本宮に当たる熊野三山は、和歌山県南部にある熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の三社のことである。

古事記や日本書紀によれば、神武天皇は東征の際、陸地からの大和入りを断念して船で紀州に向かうも、途上で遭難して船を失い、熊野の山岳地域を越えるという過酷なルートを取らざるを得なくなった。その際、熊野の神の使いとされる八咫烏が現れ、先導されて無事大和に着くことができたという。

八咫烏とは、日本サッカー協会のシンボルマークともなっている三本足の烏のことである。平安時代中期には「蟻の熊野詣」と呼ばれるほど熊野人気が高まり、都の貴族や公家たちがこぞって出かけ、現在「熊野古道」と呼ばれている参詣路が確立した。

熊野三山に祀られる神々は全部で十二柱。これを総称して十二所権現と呼び、新宿十二社熊野神社の祭神ともなった。「権現」とは『日本の神々は仏教の如来や菩薩が仮の姿で現れたもの』とする本地垂迹説に基づく神号で、十二柱の神々は、たとえば『伊邪那美尊の本地仏は千手観音』という形で、それぞれに本地とする仏がある。十二所の「所」は「社」に変化し、「じゅうにそう」と読まれるようになった。熊野神社前の道路を十二社通りと呼ぶのは、こういう理由からだ。

激動の歴史の中でいにしえの雰囲気を残す神社

その十二社通りの向こう側にもビルが建ち並んでいるが、実はこのあたりには、比較的近年まで池があった。17世紀初頭に農業用水として造られたもので、大小二つ。やがて池の周りには茶屋ができ、江戸っ子たちが見物に出かける景勝地として賑わった。明治以降にも料亭が建てられ、芸妓が300人もいる花街として、またボート遊びや釣りなどもできるレジャースポットとして大人気だったという。しかし、小さい方の池は第二次世界大戦中に、大きい方の池は昭和43年に埋め立てられて今は名残もない。

神社のある側（新宿中央公園側）も滝がいくつもある景勝地で、江戸名所図会の錦絵にもその美しい様子が描かれている。残念なことに、これらも明治以降、淀橋浄水場の工事などにより埋め立てられた。現在高層ビルが建ち並ぶ西新宿一帯は、もとは広大な浄水場だったのである。

この浄水場は、当時の東京市民たちに安全な水を供給するために、明治31年に誕生。副都心計画が具体化したことにより、昭和40年に廃止された。跡地には、京王プラザビルから始まって次々に高層ビルが建ち、東京都庁もできて現在に至る。新宿中央公園内には、当時の遺構である六角堂（洋風のあずまや）がひっそりと残っている。

このような激動の歴史を越えてきたこの地域の中で、唯一いにしえの雰囲気を残すのが十二社熊野神社である。さほど広くはないが、緑に囲まれた都会のオアシスで、真夏でも少し涼しく感じる。新宿区の史跡にもなっており、嘉永4年（1851年）に建てられた「十二社の碑」もある。ここが、池や滝のある美しい景勝地であったことが記されており、都庁などを眺めた後に行くと何とも感慨深い。どんな場所にも昔の人々の営みがあり、知られざる歴史が積み重なって今があるのだ。

最後に鈴木九郎のその後についてお話ししておこう。この人はもともと信心深いたちだったが、有り余る富を手に入れて人が変わってしまった。蓄えた金銀財宝を隠そうと人に運ばせ、隠し場所がわからないように、運んだ人を殺し始めたのである。

何人かで神田川に架かる淀橋を渡って行っても帰ってくるのはいつも鈴木九郎ひとりだという噂が立ち、人々は恐れた。やがて九郎に天罰が下された。この人には小笹という美しい娘がおり大事に育てていたのだが、婚礼の夜に突然蛇に変身し、十二社の池に飛び込んで死んでしまったのである。九郎は嘆き悲しみ、出家して僧になった。そして自宅を寺に改め、娘の菩提を弔いながら慎み深く暮らしたということだ。

かつて鈴木九郎の自宅だったその寺は今もある。山手通り沿いにある成願寺だ。まるで竜宮城の入り口のような山門を持つ立派な寺で、境内奥に鈴木九郎の塚もある。イチョウの巨樹や梅の木、桜の木があり、季節ごとに美しい。近くには神田川にかかる中野長者橋という橋もあるので、熊野神社に行ったら、ぜひここまで足を伸ばして長者の栄枯盛衰に思いをはせて欲しい。

昭和42年、成願寺の解体修理の際に人骨が発見され、鑑定の結果、鈴木九郎と娘小笹、その愛犬の骨と推定されているという。ここに書いた九郎の物語はあくまで伝説で事実かどうかはわからないが、この地にすごい長者がいたことは確かなようだ。

筆者：吉田 さらさ