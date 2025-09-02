セ・リーグは阪神が独走し、リーグ制覇の瞬間が迫っている。一方で、２位・巨人から５位・中日まで３ゲーム差（１日時点）と接近しており、ＣＳ争いは大混戦の様相を呈してきた。残り１カ月、し烈な争いから抜け出すのはどのチームか。内田順三氏（デイリースポーツ・ウェブ評論家）に展望を聞いた。

◇ ◇

阪神が強さを見せる一方で、２位以下の全てのチームに借金があるというのは少しさみしいね。ＣＳを争う４チームはどこも一長一短があり、簡単には決まらないだろう。最後までもつれるんじゃないか。

各チームの戦いぶりを見ると、巨人は直近の阪神３連戦は３連勝もできた試合内容だった。勝負どころで球際のプレー、走塁面での差を感じたね。今季は阪神に７勝１７敗と大きく負け越しているが、対戦は残り１試合（ＤｅＮＡは６試合、広島は５試合、中日は８試合）。ＣＳ争いの点では有利に働くかもしれない。

３位のＤｅＮＡは牧の抜けた穴が大きく、投手陣もリリーフ陣が苦しい。先発もバウアーが計算外で、相手チームのバットを蹴っているようではね。ジャクソンもはまった時はいいが、コントロールが不安定。現状３位にはいるが、さらに厳しい戦いを強いられそうだね。

広島は打線の状態が上がってきたのはプラス材料。ファビアンにモンテロ、ここにきて坂倉に当たりが戻ってきたのは大きいね。投手、野手ともに勢いのある若手もいる。新井監督は何とか変化を見せようとしているが、去年は苦しんだ９月にどういう戦いをするのか注目したいね。

中日は盗塁や犠打を絡め、井上監督の積極采配もあり接戦に強くなっている。セ・リーグで阪神に唯一勝ち越しているが、似たようなチームカラーであることも勝負できている理由のひとつ。監督のチャレンジ精神が見えるし、久しぶりにＣＳを狙える位置にいることでファンの熱気もすごい。投手陣もいいし、上がってきても不思議ではないね。

これはどのチームにも言えることだが、残り試合数を見たら、３、４ゲーム差を離されると逆転が難しくなってくる。今週、来週と同一カード３連敗は避けないといけない。カード頭を取ることができるかどうか、というのは大きなポイント。頭を取れると、２戦、３戦と心理的には少し楽に戦える。その差が最終的な結果に影響してくるかもしれないね。