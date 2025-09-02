9月1日、浜崎あゆみがInstagramを更新。国内最大級の夏フェス『a-nation 2025』の写真を公開し、反響を集めている。

【写真】ダンサーらとのステージSHOTなども公開

8月30日〜31日に開催された『a-nation 2025』にて、2日目のヘッドライナーを務めた浜崎は、自身のInstagramアカウントにて、「書きたい事は沢山あるのですが、まずは感謝の想いを。」とコメント。

続けて、「沢山のスタッフの皆様、出演者の皆様、そして何より会場にお越しくださった皆様とYouTubeで応援してくださった皆様、二日間本当に有難うございました」「#最も永遠に近い場所」などとハッシュタグを添えて綴り、金髪のボブ風ヘアにゴールドのミニ丈衣装を合わせた、ゴージャスな雰囲気のステージショットを複数公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「最高の夏をありがとう！」「圧巻のステ−ジ」「期待を越えすぎてやばい」「これぞayuって感じ」「可愛すぎる女神様」「ほんまにビジュ最強」「可愛くてカッコよくて素敵」「最強で最高のQueen」など、多くのコメントが寄せられている。

デビュー28年目に突入した現在も、精力的に活動を続ける浜崎。現在はアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A(ロゴ) I am ayu -ep.II-』を開催中で、9月18日〜19日には大阪・フェスティバルホールでの公演が予定されている。

画像出典：浜崎あゆみオフィシャルInstagramより