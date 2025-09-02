

アンバサダーの福士加代子さんら

2026年３月に香川県で開催される「かがわマラソン」の実行委員会は、ランナーの誘導や給水所の運営などを行うボランティアを募集しています。

「かがわマラソン」は、高松市のあなぶきアリーナ香川を発着点にしたコースで、2026年3月15日に行われます。

実行委員会は、前日にランナーにゼッケンなどを渡したり、当日にランナーの手荷物を預かったり、ランナーの誘導や給水所の運営などを行ったりするボランティアを10月末まで募集しています。

4月から10人以上の団体のボランティアを受け付けていましたが、9月からは個人（1人）グループ（2～4人）の募集をしています。中学生以上であることなどが条件で、活動期間は、2026年３月14日と大会当日の15日の2日間です。

申し込みは、インターネットの「香川県電子申請・届出システム」から行うことができます。

実行委員会は「団体・個人あわせて2900人程度の協力が必要で、9月1日現在1000人以上のボランティアが不足している。1人でも多くの人に参加してもらい、県民みんなで盛り上げるお祭りのような大会にしたい」としています。