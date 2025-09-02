IVE¡¦¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡¢·ëº§´Ñ¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¸ì¤ë¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÉ×¤È¤Î¹ë²Ú¤ÊÊë¤é¤·¡×
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬·ëº§´Ñ¤ÈÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·³Éþ»Ñ¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¡ÖÀ¤³¦°ì¤«¤ï¤¤¤¤¡×
µî¤ë9·î1Æü¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥Ç¥å¥ªDAVICHI¤Î¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥ç¥ó¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¡Ö»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤ÎVLOG¡×¡Ê¸¶Âê¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥ç¥ó¤È¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬¿©»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿´¤ò³«¤¤¤ÆÏÃ¤ò¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£
¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡¢·ëº§¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ö»ä¤Î¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤ËÉ×¤ÈÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹¤³¤È¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÎÉºÊ¸Êì¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¾å¼ê¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¡Ê·ëº§¤Ï¡Ë¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤·¡È¾éÃÌÈ¾Ê¬¡É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ÍýÁÛ¤Î¥¿¥¤¥×¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤É¤ó¤ÊÌÌ¤«¤é¤Ç¤â»ä¤¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÊÎø°¦¡Ë´¶¾ð¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
³°¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥ç¥ó¤¬¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡ÖÂÎ³Ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¿ÈÂÎ¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ø¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¼«¸Ê´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ê¤ó¤À¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥«¥ó¡¦¥ß¥ó¥®¥ç¥ó¤â¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë¸½¤ì¤ë¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¼«¸Ê´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¬¹¥¤¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÈÝÄêÅª¤Þ¤¿¤Ï°°Õ¤ò»ý¤Ã¤¿»ëÀþ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÜ²»¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¾å¼ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¾¿Í¤Î»ëÀþ¤ò¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¡×¤È¼«Éé¤·¡¢¡Ö»ä¤¬ËÜÅö¤Ë°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éµ¤¤Ë¤¹¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤à¤·¤íÀµ³Î¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤à¤·¤í´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¡¢»ä¤ÎËÜ¼Á¤ò½ý¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëIVE¤Ï¡¢ºÇ¶á4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØIVE SECRET¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØXOXZ¡Ù¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡þ¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2004Ç¯8·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£STARSHIP¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç2Ç¯´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢2018Ç¯¤ËMnet¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 48¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤ÇºÇ½ª½ç°Ì1°Ì¤Ëµ±¤¡¢IZ*ONE¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£Í¥¤ì¤¿ÈþËÆ¤ÈÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î14ºÐ¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£IZ*ONE²ò»¶¸å¡¢2021Ç¯12·î¤ËIVE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¿ÈÄ¹¤Ï173cm¡£