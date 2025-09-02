ドーピング違反疑惑で出場停止中のチェルシーFWムドリク、スピード違反で半年間の免許停止処分

2023年1月にチェルシーに加入したウクライナ代表FWミハイロ・ムドリク。

争奪戦をリードしていたアーセナルからかっさらう形で7000万ユーロ（約120億円）もの移籍金で獲得した快速アタッカーには大きな期待が寄せられていた。

だが、期待に見合うような活躍はなかなか見せられず、2024年12月にはドーピング検査で陽性となったために、それ以降は暫定的な出場停止が続いている。

今年6月にドーピング規則違反の疑いで告発され、現在は調査結果を待っている状態だ。

そうしたなか、『London Evening Standard』は、暫定的出場停止中のムドリクが、スピード違反で摘発され、6か月の運転禁止処分を下されたと伝えた。

今年1月、ムドリクは、ロンドンのサウス・サーキュラー地区において、カスタムメイドのBMW M8でスピード違反をしたとして警官に呼び止められた。

制限時速20マイル（約32キロ）の区域を36マイル（約57キロ）で走行していた彼が提示したウクライナの運転免許証は、すでに8ポイントのペナルティが課されていたという。

その後、彼は速度違反の罪を認め、このほど半年間の免許停止処分を科されたとのこと。また、罰金660ポンド（約13万円）や訴訟費用の支払いも命じられたそう。