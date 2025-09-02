日本陸連が2日、都内で会見し、13日に国立競技場で開幕する世界選手権の日本代表を発表した。既に決定している23人を含め、全代表の一覧を公表した。

注目の男子400メートルリレー代表「リレー侍」には桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（大東大）、サニブラウン・ハキーム（東レ）の個人100メートル代表に加え、大上直起（青森県庁）、井上直紀（早大）、小池祐貴（住友電工）が入った。

さらに柳田大輝（東洋大）、16歳で10秒00の日本高校記録10秒00を出した清水空跳（星稜高）は男女混合1600メートルリレーでのエントリーとなったが、男子400メートルリレー代表のメンバーとして出場が可能となっている。

山崎一彦強化委員長は「最終日のリレーでメダルを獲りたい。総力戦でメダルを獲るのが400メートルリレー。選択肢をとにかく増やす判断。とにかくエントリーしていると出場の可能性がある。混合リレーにエントリーしている」と説明。清水については「高校生ながら10秒00で走った。シニアの大会に出るのがシステム上難しく、高校生がシニアに出場することはないが、10秒00で走った未知数に期待している」と話した。