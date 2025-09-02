撮影／松田麻樹（以下同）

（岡本ジュン：ライター）

近年、金継ぎは単なる伝統工芸の枠を超え、サステナブルなライフスタイルの象徴として世界中から注目を集めている。なぜこれほどまでに金継ぎが世界で注目されるようになったのだろうか。そして、ビジネスやデザインの分野にまで広がった背景には、どのような要因があったのだろうか。

国や文化、宗教といった境界を越えて、多くの人々の心を動かす金継ぎ。

その魅力を探るべく、美術家であり金継ぎの活動を世界に普及させているナカムラクニオさんに話を聞きながら、世界が注目する“Kintsugi”の奥深い世界を紐解いていく。

Kintsugiのきっかけはロックバンド？

そもそも海外で金継ぎが、Kintsugiとして広まるきっかけはあったのだろうか？ ナカムラさんはこう振り返る。

「もう10年ほど前のことですが、アメリカのロックバンド『デス・キャブ・フォー・キューティー』が『Kintsugi』というタイトルのアルバムを出したんです。ロックバンドが突然“Kintsugi”という言葉を使った意外性もあって、それが大きな話題になりました。そのヒットが火付け役となり、アメリカで“Kintsugi”が流行しはじめた。それが世界へと広がるきっかけになったと思います」

漆で接着したあとに、何度も漆を重ねて補修する

ここで少し、金継ぎとは具体的にどのような技法なのか。改めてその基本をご紹介する。

金継ぎは、大きく分けて「接着」「補修」「仕上げ」の3つの工程に分けられる。まず「接着」は、割れた器の破片を、漆を接着剤として組み合わせていくものだ。欠けている部分には、漆に小麦粉を混ぜた麦漆（むぎうるし）や、漆と砥の粉という、石を粉末状にしたものを混ぜた錆漆（さびうるし）が用いられる。接着面はマスキングテープなどでしっかりと固定し、完全に乾くまでしばらく置かれる。

次に「補修」では、欠けや隙間を錆漆で埋め、やすりで丁寧に形を整える。仕上がりの美しさを左右する重要な工程であり、やすりではなく、とくさなどの伝統的な道具が使われることもある。

最後の「仕上げ」は、研磨した部分に漆を塗り、金粉や銀粉を蒔いて装飾する。金粉が定着するよう、真綿で軽く押さえ、最後は鯛の牙などで磨き上げて光沢を出す。こうして、壊れた器は新たな表情を得て生まれ変わるのだ。

ナカムラさんの金継ぎの道具。必要なら筆や道具を自作することもある

金継ぎの技法は多岐にわたる。金粉の代わりに銀や錫、プラチナ粉を用いることもあれば、「共直し」と呼ばれる傷を隠す技法、「蒔絵直し」という装飾を加える方法、金属の留め具を使う「鎹（かすがい）継ぎ」、さらには貝を埋め込む「螺鈿（らでん）継ぎ」などもある。

金継ぎに欠かせない漆

材料となる漆は、ウルシ科の木から採れる天然樹液で、日本では縄文時代から用いられてきた。語源は「麗し」あるいは「潤す」といわれ、美しく潤う液体を意味しているという。国産の漆は高価なうえに、漆に含まれるウルシオールという成分が肌に触れると、人によってかぶれることがあるため扱いが難しい。しかし、その独特の光沢や耐久性は、金継ぎに欠かせない存在だ。

ナカムラさんが育てている漆の苗

現在、日本で流通している漆の多くは中国産だが、ナカムラさんは国産漆の普及にも尽力している。

「国産の漆は、非常に値段が高く、乾きにくいため、なかなか普及しにくいと感じています。それでも漆塗りのイベントを毎月開催して、普及活動を続けています。

現在、諏訪、輪島、珠洲の三か所で漆の木を育てており、200本以上を植樹済み。採取までにはまだ数年を要しますが、漆文化を次世代へ繋げる活動を続けていきます。ウルシは植樹してから10年程度で育ち、1本のウルシの木から採取できる漆の量は、約200gとわずか。他にも親戚の山で漆を採取する実験を行っていますので、これから本格的に機能していくと思います」。

生の漆は、漆の木の幹に傷をつけて採取する。採取した樹液は、生漆（きうるし）と呼び、これに小麦粉を混ぜて、練ったものが接着に使われる。

「日本では縄文時代から、漆が工芸品や建築物などに幅広く利用されてきました。独特の光沢や耐久性、耐水性、耐腐食性などの特性を持つ漆は、日本の伝統文化を支える重要な素材なのです」。

金継ぎの本質、その美学とは何なのか？

ナカムラさんは、金継ぎを次世代に繋ぐため、様々な活動を行っている

「金継ぎは単なる修理や修復とは全く違う行為だと感じています。ただ壊れたものを接着するということであれば、日本人は1万年前の狩猟採集の時代（縄文時代）から、漆を使って土器を修理していました。

完璧であることを求めないとき、壊れたものに美を見いだすとき、人生の価値観は変化し始めます。つまり金継ぎの本質とは、『壊れものとしての自分』を受け入れる技術なのかもしれない、と感じています」。

直すという行為は、単なる修理ではない。モノの過去を再構築して、唯一無二の物体を作り出すこと。今日までお互いに生き続けることができた年月の重みを分かち合う、ささやかな祝福や祈りのようなものでもあるという。

ナカムラさんが金継ぎした古民家の土間。古びたものに“美”の価値を見だした瞬間だ

「大切な“ちいさな宝”を、後世の人に受け継ぐために守る、尊い行為でもあるのです。金継ぎで、大切なのは傷に対して“味がある”と感じることではないでしょうか。我々日本人は、古びて、傷があった方が“かっこいい”と考えることができます。“傷”を“味”と呼ぶ美意識と“無用の美”を愛でる感性こそ、金継ぎの美学です。

日本は長い間、世界から地理的にも、また鎖国でも孤立していました。それが自分を内省的に捉えるきっかけとなったと考えられます。そして茶の湯や禅が発展したことも、金継ぎの発達に好都合でした。禅の思想は武士や天皇だけでなく、一般民衆にまで広がり、茶道や華道、能楽、絵画、詩や歌といった日本の伝統文化に大きな影響を与えてきました。実は、私たちの衣食住、習慣、芸術全般は、すべて禅や茶の影響を受けていると言えます。

茶道を極めた茶人たちは、さらに禅を進化させ、ヒビの中に、山水画的な形容しがたい美が宿っていることを見抜き、欠けた部分を“想像力で直す”ことを始めた。そこが面白い。壁の割れ目にも、錆ついた鉄の中にも“壮大な景色”を探し、ありがたがる想像力の大切さを発見するのです。金継ぎは、茶道（茶の湯）という文化の中で独自に進化した、文化的魔改造の一つだと言えるかもしれません」。

プロフィール

ナカムラ クニオ 美術家、荻窪〈6次元〉主宰。2008年から金継ぎの普及活動をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中でワークショップを開催。輪島のアトリエが被災したことから、陶磁器の金継ぎボランティアも行っている。映像作品『Kintsugi PIECES IN HARMONY』は、ADFEST 2018（第21回アジア太平洋広告祭）デザイン部門でシルバーを受賞。ドキュメンタリー映画「Kintsugi」はダマー国際映画祭、サンダンス国際映画祭で上映。現在、諏訪、輪島、珠洲でウルシの植樹活動を続けている。

筆者：岡本 ジュン