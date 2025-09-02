痩せすぎて別人のよう…肩の骨が浮き出るほどの細さで登場したパク・ミニョン、ファンから心配の声まで

女優パク・ミニョンが痩せすぎた体型で、ファンの心配を呼んでいる。

【写真】痩せすぎ…最新のパク・ミニョン

9月1日午後、ソウルで行われた新ドラマ『コンフィデンスマンKR』制作発表会に、パク・ミニョンはスリムドレス姿で登場した。

ボディラインがそのまま現れ、華奢なSラインが際立って見えた。

しかし、あまりに痩せすぎていた。贅肉がまったく見当たらないほどで、『思いっきりハイキック！』時代のふっくらした頬は面影もなく、肩の骨が浮き出るほどの細さに、見る者の不安を誘った。

パク・ミニョンは2024年1月、ドラマ『私の夫と結婚して』に出演した際にも健康不安説に巻き込まれたことがある。人生2回目を生きるカン・ジウォン役を演じるため、余命わずかな人物を表現する目的で、実際に体重を37kgまで減量したからだ。

（写真提供＝tvN）『私の夫と結婚して』のパク・ミニョン

当時、パク・ミニョンは「絶対に軽く済ませてはいけない部分があったので、できるだけ多くの情報を集めて、どんな姿でこれを表現できるかについて悩み続けた」とし、「どうしても健康的に痩せる方法ではリアルさが出なかった。皆さんには絶対におすすめしないが、小食を心がけ、撮影中はイオン飲料だけで耐える程度にした」と明かした。

さらに彼女は「実は少し体重を戻すほうがもっと難しかった。胃がすっかり小さくなってしまったから。それでもうれしい気持ちで、私ももう年齢があるので、いつまたこうしてキャラクターに情熱を注げるのかわからないという思いから、最後に力を振り絞る気持ちで命がけでやってみた」と語り、注目を集めた。

そんなパク・ミニョンが新ドラマと共に、再び痩せ細った姿で戻ってきた。今回演じるのはIQ165、上位1％の天才的な頭脳を持つ詐欺師のユン・イランというキャラクターだ。詐欺師という大胆な役に挑み、期待を高めたが、痩せすぎたビジュアルが余計な心配を呼んでしまった。

（写真提供＝OSEN）9月1日、『コンフィデンスマンKR』制作発表会に参加したパク・ミニョン

（写真提供＝OSEN）パク・ミニョン

なお、『コンフィデンスマンKR』は、多才な能力を持つ3人の詐欺師が、悪党たちに立ち向かって復讐する痛快な詐欺劇を描く。原作は、長澤まさみが主演を務めたドラマ『コンフィデンスマンJP』だ。

『コンフィデンスマンKR』は、9月6日22時30分からAmazonプライム・ビデオを通じて配信される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ミニョン プロフィール

1986年3月4日生まれ。2005年にテレビCMで芸能界入りし、2006年放送のドラマ『思いっきりハイキック！』の出演で顔を知られた。男装のヒロインを務めた『トキメキ☆成均館スキャンダル』でブレイクし、その後も『シティーハンター in Seoul』や時代劇『七日の王妃』といったドラマ作品で優れたビジュアルと演技力を発揮。特に2018年の『キム秘書はいったい、なぜ？』や2024年の『私の夫と結婚して』は日本でも大きな人気を博した。