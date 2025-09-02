◇インターリーグ ダイヤモンドバックス―レンジャーズ（2025年9月1日 フェニックス）

ダイヤモンドバックスのルルデス・グリエル外野手（31）が1日（日本時間2日）、本拠でのレンジャーズ戦に「4番・左翼」で先発出場。6回の守備で負傷交代した。

3―3の6回2死、レンジャーズ・テレスの放った打球は左中間へ飛んだ。左翼手・グリエルと中堅手・アレクサンダーが追いかけ、最後はアレクサンダーがダイビングキャッチで打球をつかみ、好守に先発・ネルソンが両手を突き上げ大喜び。ベンチもスーパーキャッチを称え、拍手した。

ところが、アレクサンダーがダイビングキャッチした際、衝突を避けようとしたグリエルが転倒。その場に倒れ込み、右膝を押さえ、うずくまった。

好守に笑顔を見せたアレクサンダーの表情は一変し、すぐさまグリエルに近寄り状態を確認。トレーナーも駆けつけ、自力で立ち上がったもののカートに乗せられて搬送され、7回の打席で代打が送られ途中交代となった。

グリエルはここまで129試合に出場し、打率・248、19本塁打、80打点を記録している。