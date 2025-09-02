「おうし座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
「もしかしたら」という予感はずっとあるでしょう。
「ひょっとしたら？」と胸を躍らせ、「やっぱり、向いている」とワクワクしたりしそう。でも、お披露目を！と迫られると、途端にしょんぼり、人の陰に隠れることに。
【よくある症状】
そこそこ、それなりには、発揮されます。
小学校の合唱コンクールでピアノの伴奏をする、いくつかの賞を取るなど。でも、その先には進みにくいでしょう。好きだからこそ、頑張り過ぎて嫌いになりたくないのです。
【おうし座さんの才能発見キーワード】
1：趣味の延長
2：見える化
3：苦手克服
一度好きになったら、ずっと好きなのが、おうし座さんの基本スタイル。
1つのことを長く続けることも苦にはなりません。このため、長く続けていることにこそ、才能が宿るはず。意外な適性が隠れていることも。
【処方箋】
・磨きをかける
細々と、ずっと続けていることには、才能が隠れています。
例えば、仕事、あるいは、家事。または、趣味やスポーツなど、もはや特別なことではなく、単なる日課、生きていくための作業に、人と違う特別なパワーが隠れているのです。才能を開花させるために必要なのは、プロ意識です。
あなたの労力、知識、ノウハウをお金に変えていくと決めると、途端にクオリティーが上がるでしょう。習い事も、教える側に回る決心をしなくては！
・昔、苦手だったこと
自分には向かない、似合わないと思って切り捨てたものが、実は上手にできるかもしれません。学生時代、体育は嫌で仕方なかったけれど、大人になって気軽に始めたスポーツが楽しい……的な大逆転が起こるのです。ずっとやっていなかったことを気楽にやってみましょう。
意外にも、筋がいい、向いているなど、高評価を得られるでしょう。眠れる才能を静かに揺り動かして、才能豊かな人生にシフトしていきましょう。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
