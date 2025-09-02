チップ＆デールをデザインした“さつまいも”のお菓子が登場 “仕掛け”を施した『カントリーマアム』も
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、秋の味覚“さつまいも”をテーマにした、チップ＆デールデザインのお菓子がそろう新コレクション「SWEET POTATO FLAVOR」をディズニーストア店舗とディズニー公式オンラインストアで8月26日より順次発売している。
【写真】個包装もかわいい！『【不二家】カントリーマアム スイートポテト味』
■商品詳細
『クッキー 巾着入り』2600円
さつまいもをイメージした帽子をかぶったチップ＆デールが巾着から飛び出すようにあしらわれ、見た目も手ざわりもほっこり。キャラクターフェイスの形の個包装クッキーが10枚入りで、ギフトとしてもおすすめ。食べ終わった後は小物入れとしても。
『【不二家】カントリーマアム スイートポテト味』500円
不二家との共同企画『カントリーマアム』から、食欲の秋にぴったりの甘く芋感たっぷりのスイートポテト味が登場。全5種類の個包装パッケージはディズニーストアのオリジナルデザインで、その中からランダムで13個入っている。キャラクターの後ろにさつまいもが描かれた3種類の個包装は、左からチップ・チップ＆デール・デールの順に並べると、背景イラストがつながる仕掛けに。
『さつまいもチップス』800円
国産のさつまいも、種子島産さとうきびを使った砂糖、米油のみを使用した素材を活かしたお菓子。保存に便利なファスナー付きパッケージで、小腹が空いたときのおやつにもぴったり。さつまいもデザインの帽子をかぶったチップ＆デールのイラストがキュートな、ほっこり秋らしいパッケージ。
『生スイートポテトプリン』1200円
チップ＆デールがおいもをおいしそうに頬張る姿に癒される、かわいいパッケージ。じっくり焼いた五郎島金時の焼き芋を裏ごしし、芋のうまみが凝縮されたしっとりと甘い味わいのスイートポテトプリンに。同封のカラメルソースをかけて食べるとまた違った味わいになり、楽しみ方もさまざま。
※価格は全て税込
（C）Disney
【写真】個包装もかわいい！『【不二家】カントリーマアム スイートポテト味』
■商品詳細
『クッキー 巾着入り』2600円
さつまいもをイメージした帽子をかぶったチップ＆デールが巾着から飛び出すようにあしらわれ、見た目も手ざわりもほっこり。キャラクターフェイスの形の個包装クッキーが10枚入りで、ギフトとしてもおすすめ。食べ終わった後は小物入れとしても。
不二家との共同企画『カントリーマアム』から、食欲の秋にぴったりの甘く芋感たっぷりのスイートポテト味が登場。全5種類の個包装パッケージはディズニーストアのオリジナルデザインで、その中からランダムで13個入っている。キャラクターの後ろにさつまいもが描かれた3種類の個包装は、左からチップ・チップ＆デール・デールの順に並べると、背景イラストがつながる仕掛けに。
『さつまいもチップス』800円
国産のさつまいも、種子島産さとうきびを使った砂糖、米油のみを使用した素材を活かしたお菓子。保存に便利なファスナー付きパッケージで、小腹が空いたときのおやつにもぴったり。さつまいもデザインの帽子をかぶったチップ＆デールのイラストがキュートな、ほっこり秋らしいパッケージ。
『生スイートポテトプリン』1200円
チップ＆デールがおいもをおいしそうに頬張る姿に癒される、かわいいパッケージ。じっくり焼いた五郎島金時の焼き芋を裏ごしし、芋のうまみが凝縮されたしっとりと甘い味わいのスイートポテトプリンに。同封のカラメルソースをかけて食べるとまた違った味わいになり、楽しみ方もさまざま。
※価格は全て税込
（C）Disney