「おひつじ座」さんの中に潜んでいる「才能」の見つけ方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「才能発見」について解説します。
おひつじ座さんは、早熟です。
誰よりも早く頭角を現し、注目を集め、将来を期待されるでしょう。ところが、成長と共に、埋没しやすいはず。あなたよりもできる人、すごい人、高い水準にのまれてしまいやすいのです。
【よくある症状】
「天才だと思っていたけれど、実はたいしたことがなかった」自分を戒めています。
ちょっとくらい得意だとしても、上手にできても上には上があるもの。そんなシビアな現実、世の中の仕組みに打ちのめされています。
【おひつじ座さんの才能発見キーワード】
1：過去の栄光
2：再挑戦
3：最優先
もし、諦めずに、挫けずに続けていたら……と思うことをもう一度やってみましょう。
昔好きだったこと、得意だったこと、褒められたことに育ち切らなかった才能が隠れています。一度封じた未来を、取り戻して。
【処方箋】
・リスタート
才能はあったのです。
足らなかったのは、よい指導者や環境でしょう。あるいは、よきライバルでもよかったのかも。あなたが「もう辞める」と言った時に、本気で止めてくれる誰かがいたら、才能は開花し、まったく違う人生を送っていたかもしれません。というわけで、あの時のリベンジをしましょう。もう一度やってみるのです。
「好きだった」「楽しかった」が「やっぱり好き」「最高に面白い」に変わったら、また未来が動きます。
・無意識の選択
なにげなく続けていることにも、才能が隠れています。
例えば、仕事が終わったら、即ゲームをしたいとか、推しを愛でたいなどの願望も、自己表現の表れだからです。シューティングのセンス、絶対音感など、時間があるならすぐにやりたいことの中に、伸ばすべき要素があるはずです。
何が得意で、絶対に人に負けたくないのか、あなたの中の一番優先したいことを明確にしてみて。“好き”の中にいる未来を発掘して！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
