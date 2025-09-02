日本百名湯で行ってみたい「近畿地方の温泉」ランキング！ 2位「城崎温泉（兵庫県）」を抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は8月20日、全国20〜60代の男女205人を対象に「日本百名湯」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「近畿地方の温泉」を紹介します！
回答者からは「ここは風情があるし温泉も色々あるので行きたい」（40代男性／兵庫県）、「湯めぐりがとっても楽しかった！もう一度制覇したい」（20代女性／愛知県）、「温泉街の雰囲気がとてもよく、浴衣で歩きました。賑わっていて風情もあるのでまた行きたいです」（30代女性／大阪府）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「関西の中では最も有名で行ってみたい」（30代男性／大阪府）、「一度行ったことがあるが、温泉街の雰囲気が良かった。もう一度行きたいと思った。また温泉の質が今まで一番肌に合った」（40代女性／神奈川県）、「温泉ソムリエの知り合いからも好評で、金銀ともに大好きです」（40代女性／兵庫県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：城崎温泉（兵庫県）／55票2位は「城崎温泉（兵庫県）」でした。兵庫県豊岡市に位置する城崎温泉は、七つの外湯めぐりが楽しめる温泉街として有名です。浴衣姿でそぞろ歩きを楽しめる風情ある町並みや、情緒あふれる柳並木の川沿い風景も魅力。開湯1300年を超える歴史を持ち、古くから多くの文人にも親しまれてきました。四季折々の風景とともに、温泉文化の魅力を堪能できます。
1位：有馬温泉（兵庫県）／113票1位は「有馬温泉（兵庫県）」でした。日本三古湯に数えられる有馬温泉は、豊かな湯量と歴史を誇る名湯。特徴的な「金泉」「銀泉」の二種の泉質を楽しめる点も大きな魅力で、神戸市内にありながら自然に囲まれた立地で非日常を味わえます。温泉街には老舗旅館や趣あるお店が立ち並び、訪れる人を癒しと伝統で迎えてくれます。
