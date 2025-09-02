辻希美、自宅で第5子を抱く自撮りショット公開「残りわずかな新生児との癒し時間…」「新学期始まってバタバタ」
タレントの辻希美さんは9月1日、自身のInstagramを更新。第5子とのツーショットを披露しました。
【写真】かわいい親子ショット
1枚目は辻さんはカメラ目線、2枚目は第5子に顔を近づけています。愛情をもって育てていることが伝わってくるようです。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「新生児との癒し時間…」辻さんは「夏休み明けて新学期始まってバタバタだけど、残りわずかな新生児との癒し時間…」とつづり、写真を2枚載せています。第5子を片手で抱き、もう片方の手で自撮りをする姿です。
「2025年8月8日に無事第5子を出産しました」9日に「2025年8月8日に無事第5子を出産しました」と報告した辻さん。14日には「我が家の次女の名前が決まりました 5人目次女の名前は…夢空(ゆめあ)に決まりました」と、第5子の名前を明かしています。かわいい姿が気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
