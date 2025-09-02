大泉洋、久々共演も変わらない宮崎あおいは「なんか悪いことしてんじゃないか」

俳優の大泉洋（52歳）が、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネルで公開された、10月スタートの連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」のインタビュー動画に出演。共演する宮崎あおい（39歳）について「なんであんなに変わらないんだろうなっていうね。なんか悪いことしてんじゃないかなって気がする」と語った。



「ちょっとだけエスパー」に出演する大泉洋が、共演する宮崎あおいについて、「変わらないな。本当にお美しいというか。なんかね、どうしてるんだろう？ って感じですよね」とコメント。



大泉はさらに「こっちはやっぱりなんか、こうなんか、年取った気がするんでね。52になっちゃいましたからね。なんであんなに変わらないんだろうなっていうね。なんか悪いことしてんじゃないかなって気がするんですけどね。そんなに若くいられるもんですかね。不思議だなと思って」と宮崎の変わらない姿を賞賛した。



大泉は2002年の映画「パコダテ人」で宮崎あおいと共演している。