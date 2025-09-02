バレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリー）がデザインコンセプト企画したシューズが２日、契約するアシックス社から発表された。

この日２４歳を迎えた藍は同社を通じ「シューズは一緒に戦うもので、常に自分自身を支えてくれるものです。一番意識したのはデザインで、バレーボールを夢のあるスポーツにしたいという想いを形にしました。ピンク色は明るく、優しさも感じられ、幼いころから好きなカラーでした。好みのカラーを履くことでテンションも上がりますし、戦う時の気持ちもたかぶり、気持ちの面でもサポートしてくれます。自分にとってもこのような企画は初めてで、アシックスバレーボールとしても新たな挑戦になると思います。ぜひ、このシューズとともに夢をもってプレーしてもらえたらうれしいです」とコメントした。

藍が手がけたシューズ「ＳＫＹ ＥＬＩＴＥ ＦＦ ＭＴ ３ ＦＵＴＵＲＩＴＹ（スカイエリート エフエフ エムティ ３ フューチャリティ ）」は、藍自身が着用している「ＳＫＹ ＥＬＩＴＥ ＦＦ ＭＴ ３」の特別版。「バレーボールを夢のあるスポーツにする」との強い思いが込められており、次世代に向けたデザインになっている。

ベースカラーには、ポジティブなマインドを象徴する鮮やかなピンク色を採用。アシックスストライプや靴底のトラスティック部にはオーロラカラーを採用し、夢や情熱の輝きを表現した。また、ミッドソール（甲被と靴底の間の中間クッション材）には、藍から次世代へ引き継がれる意思を着想。さらに、アッパー（甲被）のベロ部には、座右の銘を表現した「ＢＥ ＴＨＥ ＣＨＡＮＧＥ， ＬＩＧＨＴ ＴＨＥ ＦＵＴＵＲＥ」（勇気と信念が世界を変え

る）を施している。

１１日から同社のオンラインストアで先行販売し、１８日から全国のスポーツ用品店などで順次販売される。