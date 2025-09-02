ニッポン放送・冨山雄一氏の著書『今、ラジオ全盛期』が『書店員が選ぶノンフィクション大賞2025』ノミネート
丸善ジュンク堂書店をはじめとする全国の書店員の投票によって決まる『書店員が選ぶノンフィクション大賞2025』ノミネート作品が、2日までに発表された。ニッポン放送の冨山雄一氏による、初の書籍『今、ラジオ全盛期。 静かな熱狂を生むコンテンツ戦略』（クロスメディア・パブリッシング）がノミネートされた。
【画像】ANNはどうやってV字回復？20年の軌跡を振り返る
同書は、オールナイトニッポンがV字回復を果たした20年間の軌跡を振り返りながら、ラジオならではの「静かな熱狂」を生むコンテンツ戦略について解説。2025年に放送開始100年を迎える日本のラジオ業界が、時代の波を乗り越えながらどのように変化し、進化を遂げてきたのかをひも解いていく。
同書では「なぜラジオのイベントに16万人が集まったのか？」をプロローグに、Chapter1ではラジオは風前の灯火だったという2000年代の「衰退」、Chapter2では、「東日本大震災」でラジオの存在価値は変わったという2010年代前半の「転機」、Chapter3では「SNS」と「イベント」がラジオを身近な存在にしたという2010年代後半の「復活」、そしてChapter4では「コロナ禍」の逆境がラジオを強くしたという2020年代の「全盛」まで、オールナイトニッポンが向き合ってきた20年の歩みが余すことなく明らかにされている。
丸善ジュンク堂書店をはじめとする日本全国の書店員が、対象期間中に発行されたノンフィクションのなかで最も「売りたい」と思う作品を選ぶ賞。第1回目となった2023年は、対象期間は設けない「オールタイムベスト」という基準で選考、2024年からは年ごとに年度ベストを選定している。ノミネートされた50作品に対して、9月1日〜9月20日の期間、全国の書店員の投票により、2025年の「書店員が選ぶノンフィクション大賞」受賞作品が決まる。
「ドキュメンタリーやルポルタージュだけでなく、記録文学、自伝、評伝、考察、紀行文、インタビュー集、回想録など広い範囲を「ノンフィクション」と定義」「2024年6月〜2025年5月に刊行されたものが対象」「日本語書籍に限らず、海外作品の日本語翻訳書も対象」という条件で全国の書店員から推薦作品を募り、その中から販売可能な50作品を選出した。
【画像】ANNはどうやってV字回復？20年の軌跡を振り返る
同書は、オールナイトニッポンがV字回復を果たした20年間の軌跡を振り返りながら、ラジオならではの「静かな熱狂」を生むコンテンツ戦略について解説。2025年に放送開始100年を迎える日本のラジオ業界が、時代の波を乗り越えながらどのように変化し、進化を遂げてきたのかをひも解いていく。
丸善ジュンク堂書店をはじめとする日本全国の書店員が、対象期間中に発行されたノンフィクションのなかで最も「売りたい」と思う作品を選ぶ賞。第1回目となった2023年は、対象期間は設けない「オールタイムベスト」という基準で選考、2024年からは年ごとに年度ベストを選定している。ノミネートされた50作品に対して、9月1日〜9月20日の期間、全国の書店員の投票により、2025年の「書店員が選ぶノンフィクション大賞」受賞作品が決まる。
「ドキュメンタリーやルポルタージュだけでなく、記録文学、自伝、評伝、考察、紀行文、インタビュー集、回想録など広い範囲を「ノンフィクション」と定義」「2024年6月〜2025年5月に刊行されたものが対象」「日本語書籍に限らず、海外作品の日本語翻訳書も対象」という条件で全国の書店員から推薦作品を募り、その中から販売可能な50作品を選出した。