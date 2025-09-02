秋田県仙北市は、2日午前11時00分に「緊急安全確保（警戒レベル5）」を発令しました。

「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発令されたのは西木町上桧木内の185世帯 378人です。



「緊急安全確保」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

◆自治体による補足情報

桧木内川が氾濫する危険があるため。

◆避難情報が発令されているエリア

＜緊急安全確保が発令されているエリア＞

○西木町上桧木内 185世帯 (378人)

＜避難指示が発令されているエリア＞

○西木町桧木内 511世帯 (1055人)



◆現在地の最新避難情報を確認

◆避難情報について

「緊急安全確保」が発表された場合

「緊急安全確保（警戒レベル5）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が最も高い「警戒レベル５」です。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、すでに水害や土砂災害が発生しているか、災害の発生が差し迫っている状況です。

まだ避難していない方、危険な場所にいる方は、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

今から、市町村が定めた避難場所などを目指して「立ち退き避難」することは、かえって危険が増すおそれがあります。自宅や、すぐそばにある鉄筋コンクリートでできた背が高く、大きくて頑丈そうな建物の少しでも高い場所に移動してください。近くに崖がある場合は、建物の中の、崖からできるだけ離れた場所に移動してください。「緊急安全確保（警戒レベル5）」が発表された地域では、命に危険が迫っている状況です。一刻の猶予もありません。ただちに命を守るための最善の行動をとってください。少しでも浸水しにくそうな高い場所、少しでも土砂が流れ込みにくそうな場所に、大至急、身を寄せてください。



「避難指示」が発表された場合

「避難指示（警戒レベル4）」は、５段階の警戒レベルのうち、危険度が上から２番目の「警戒レベル４」です。「避難指示（警戒レベル4）」で避難の対象となる人は、水害や土砂災害の可能性がある危険な場所にいる人たちです。

危険な場所にいる方は、今すぐ安全な場所へ避難してください。

今すぐ避難することによって、災害が発生するまでの間に、市町村が定めた近くの指定緊急避難場所などへの「立ち退き避難」を完了することが期待できます。危険度が最も高い「警戒レベル５」に相当する「大雨特別警報」や「氾濫発生情報」などが出た後に避難を始めたのでは、手遅れになるおそれがあります。「警戒レベル５」を決して待つことなく、必ず「警戒レベル４」のうちに避難を始め、かつ「警戒レベル４」のうちに避難を終えるようにしてください。



※最新情報は自治体のホームページでご確認ください。

※この避難情報は、自治体から発表された情報をもとに掲載しています。