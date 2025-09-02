防災の日に備える！「ツーハッチ」の快適で過ごせるインナー特集♡

災害はいつ起こるか分からないもの。水や食料と同じくらい大切なのが、女性にとって欠かせないインナーです。避難生活では、着替えや洗濯がしにくく、心身のストレスが溜まりがち。そんな時に活躍するのが、インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」のノンワイヤーブラやカップ付きキャミソール。防災バッグに入れておくと安心できるアイテムをご紹介します♡

防災バッグにぴったりのノンワイヤー

《ナチュ盛りtype》「ブラモネ」リブレースキャミソール ノンワイヤー

tu-hacciの《ナチュ盛りtype》「BRAmone」リブレースキャミソールノンワイヤーは、ブラとキャミソールが一体型。避難所でも一枚で着られて、洗濯してもすぐに乾きやすい仕様です。

価格は2,980円（税込）、サイズはA65～F80まで対応。全9色のカラーバリエーションで、自分に合った1枚を選べます。

セサミストリートマーケット新作♡カフェ気分を味わえるスイーツモチーフ登場

災害時に役立つ24時間対応ナイトブラ

「24H使えるナイトブラ」ラフィネレースブラ&ショーツ

「24時間使えるナイトブラ」は、通気性の良いメッシュ素材を採用。日中も就寝時も快適に着られるので、防災バッグに入れておくと便利です。

カラー：ブラック・グレイッシュブルー・テラコッタ・グレージュ・アイボリー

「24H使えるナイトブラ」ラフィネレースブラ&ショーツ

授乳ブラとしても使えるので、小さなお子さんがいるママにもおすすめ。ラフィネレースブラ&ショーツは3,980円（税込）、サイズはA65～G90と幅広いラインナップです。

1枚で安心♡便利なカップ付きキャミ

《ナチュ盛りtype》「ブライラズ」リブキャミソール 浅V型 ノンワイヤー

「BRAIRAZU」リブキャミソール 浅V型 ノンワイヤーは、重ね着不要で一枚でもOK。コンパクトに畳めるため、防災バッグや旅行先にも活躍します。

価格は2,980円（税込）、サイズはS～XL。カラーはブラック、ピンク、モーヴグレーなど豊富で、避難所生活でも快適に過ごせます。

《ナチュ盛りtype》「ブライラズ」リブキャミソール 浅V型 ノンワイヤー

カラー：ブラック・アッシュブラウン・チャコールグレー・ライムイエロー・エクリュ

価格は2,980円（税込）で、サイズはS～XLまで幅広く展開しています。

防災バッグに“心地よさ”をプラスしよう



防災グッズといえば水や食料がメインですが、実際に避難生活を送ることを考えると、快適に過ごせるインナーも欠かせないアイテム。

ノンワイヤーやカップ付きキャミは、持ち運びや洗濯がしやすく、女性にとって安心感につながります。tu-hacciのインナーを備えておけば、もしもの時も自分らしく、心地よく過ごせますよ。