スヌーピーデザインをはじめとする2026年キャラクターおせちの予約がスタート！9月30日までのお得な早割でお得にゲットしよう
毎年大好評を博している「ベルメゾン」の「キャラクターおせち」が、予約販売をスタートした。2026年版ではスヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」を筆頭に、「トムとジェリー」、「ムーミン」、「すみっコぐらし」と、絶大な人気を誇るキャラクターばかりのラインナップ。現在、ベルメゾンネットにて申し込みを受け付けている。
【画像】詳細や他のキャラクターのおせちを見る
■スヌーピーのおせちは、六角重箱に贅沢なメニューがびっしり！
ベルメゾンオリジナルの「キャラクターおせち」は、発売から19年目を迎えるロングセラー。ユーザーからのアンケート結果をもとに、味の追求やキャラクターの魅力を最大限に引き出すことに力を入れている。
「おせち・二段重『スヌーピー』」(2万1900円)は、よこ19センチ、たて16.5センチ、高さ11センチの六角形の重箱に、冷凍ぜんざい2袋と祝い箸5膳、あいさつ状1枚がセットになった大人向けの二段重。鮮やかな椿を愛でるスヌーピーとウッドストックが描かれた重箱のデザインが愛らしくもシックで、落ち着いたムードを醸し出す。
かに爪や真鯛の幽庵焼き、豚の角煮、数の子といった伝統的な食材に加えて、スヌーピーとチャーリー・ブラウンのフェイス型練り切りや、スヌーピーのアートをフタにプリントした枡に詰め込まれたいかと小柱の和え物など、見栄えも味も抜群の、新年のはじまりにふさわしい逸品だ。
■キャラクターで選ぶ？メニューで選ぶ？ほかのおせちも魅力いっぱい！
2026年版から新たにオリジナルデザインの小皿を付属する「おせち・二段重『トムとジェリー』」(2万1900円)は、和洋折衷なメニューが特徴。ジェリーが大好きなチーズを使った食材をたっぷり盛り込み、即完売した2024年おせちで大評判だったチーズディップが再登場する！
明るいカラーの重箱が目を引く「おせち・二段重『ムーミン』」(2万2900円)は、茶碗蒸しや55センチ四方の風呂敷も付属する豪華なおせち。ローストビーフや合鴨スモーク、サーモンバジルなど、大人向けの洋風食材がメインで、お酒にもぴったり。
小さな子どものいるファミリーには、「おせち・三段重『すみっコぐらし』」(2万3900円)がおすすめ！3人前のおせちには、キャラクターをモチーフにしたじょうよ饅頭やお団子、キュートなハンバーグにカボチャコロッケなど、キッズがよろこぶ食材がたっぷり。ピクニックなどで使いまわしたいパステルブルーの重箱や、付属の卓上カレンダーなど、キッズがワクワクする仕様もうれしい。
■5％割引やお買い物券5000円分が当たるキャンペーンも実施中！
「キャラクターおせち」は、早期割引キャンペーンを実施中。2025年9月30日(火)までの期間限定に申し込むと、5%割引が適用される。さらに、「キャラクターおせち」を購入した人は、SNSハッシュタグキャンペーンにも参加できる。2025年12月29日(月)から2026年1月10日(土)までの期間、X(旧Twitter)またはInstagramでベルメゾン公式アカウントをフォローの上、「#ベルメゾンのキャラおせち」のハッシュタグをつけて購入した「キャラクターおせち」の写真を投稿すると、抽選で10名にベルメゾンのお買い物券5000円が贈られる。「キャラクターおせち」は毎年人気が高く、早々に品切れになることも！早めに申し込んでおけば5%引きになるので、今のうちに注文ページをチェックしておこう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
