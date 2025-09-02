命令に従わない飼い主にお仕置き!?おねだりやダメ出しも…「腰とんとん」への熱いこだわりを見せる猫【作者に訊く】
「腰とんとん」が好きな猫もいれば、そうでもない猫もいる。今回紹介する“ヒュノト”は、「腰とんとん」が大･大･大好きな猫であった!!現在19匹の猫と暮らしている漫画家のもちこ(@mogutchecho)さんはある日、そんなヒュノトからの要求を拒んでみることにした。果たしてヒュノトはもちこさんに対し、どういった手段に出るのであろうか？
■「腰とんとん」でクール猫が激変！
猫を19匹飼っている漫画家のもちこさんは、個性的な猫たちとの暮らしを漫画に綴っている。今回は飼い主と猫とのコミュニケーション「腰とんとん」にまつわる3作品を紹介する。「腰とんとん」とは猫の腰のあたりを「とんとん」と軽くたたくように撫でることで、リラックスして気持ちが良いと好む猫は多いそうだ。
「腰とんとん拒否ると」ではヒュノトくんのエピソードを描いている。ヒュノトくんは「実は5歳くらいまでは人間に一切甘えない、クールな性格だったんです」と、もちこさんは話す。「それがある日『腰とんとん』を経験したことによって、その気持ちよさにハマったのか、すぐに膝に乗ってくるようになり、甘えん坊の猫に変貌しちゃいました」と明かす。特に旦那さんの「腰とんとん」がお気に入りとのこと。「旦那はヒュノトに怒られながら『腰とんとん』をしているうちに、コツを掴んだようです」という微笑ましいエピソードも。「ヒュノトの教育の賜物かもしれません(笑)」と、もちこさんは笑顔を見せる。
また、「とんとんに厳しい」という4コマ漫画では、「腰とんとん」中に気を抜いているとヒュノトくんに怒られるという、ちょっと笑えるエピソードが描かれている。「腰とんとんをサボったり無視すると耳元で『にゃーっ!!』と怒ってきます(笑)」と、もちこさん。ヒュノトくんの「腰とんとん」へのこだわりが伝わってくる。
さらに、グリちゃんのユニークな「腰とんとん」の要求方法を描いた「催促の癖」も必見だ。グリちゃんの癖が強いかわいらしい姿が漫画で描かれているので、ぜひそちらも見てみて！
取材協力：もちこ(@mogutchecho)
