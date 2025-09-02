¡ÚÃæÅçµ±»ÎÏ¢ºÜ¡ô47¡Û¡ÖÂÇ·â¤Î»Õ¾¢¡×ÂçÅç¹¯ÆÁ¤µ¤ó¤ÎÁá¤¹¤®¤ë»à¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó
¡¡¡ÚÃæÅçµ±»Î¡¡²øÊª¥Æ¥ë¥·¡¼Êª¸ì¡Ê£´£·¡Ë¡Û»ä¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ£±Ç¯ÌÜ¤Î£±£¹£¸£¹Ç¯¡¢¸½ÌòÈÕÇ¯¤ÇÃæÆü¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÂçÅç¹¯ÆÁ¤µ¤ó¤ËÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±¦¤ÎÂçË¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»ä¤È¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÇ·âÌÌ¤Ç¤«¤Ê¤ê»²¹Í¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬¸©Î©ÃæÄÅ¹©¹â¤Ç£´ÈÖ¡¦Åê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤¿ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï£¶£¸Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤«¤é£³°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡£Åö½é¤ÏÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆþÃÄ¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯¤·¤ÆÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤â¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤ËÅê¼ê¤«¤éÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿»ä¤È¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÅç¤µ¤ó¤Ï£·£´Ç¯¤Ë°ìÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢Ãæ·ø¤Ç£±£±£²»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÃæÆü¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤ÎºÇ½ªÀï¤ÏÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î°úÂà»î¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃæÆü¤ÎÁª¼êÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ß¥¹¥¿¡¼¤Ë²ÖÂ«¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ£µ»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£ÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½ªÂè£¶Àï¤Ç¤Ï¥Þ¥µ¥«¥êÅêË¡¤ÎÂ¼ÅÄÃû¼£¤µ¤ó¤«¤éÆ±ÅÀËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£·£¹Ç¯¤Ï¥·¡¼¥º¥óÁ´£±£³£°»î¹ç¤Ë£´ÈÖÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë½Ð¾ì¡££³£¶ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£·ÎÒ¡¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î£±£µ£¹°ÂÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ç¤â¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£±£°£³¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££¸£³Ç¯¤Ë¤Ï£³£¶ËÜÎÝÂÇ¤Ç¹Åç¡¦»³ËÜ¹ÀÆó¤µ¤ó¤ÈÊÂ¤ÓËÜÎÝÂÇ²¦¤â³ÍÆÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤ËÃæÆü¤Î°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿±¦¤ÎÂçË¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢£¸£·Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀ±ÌîÀç°ì´ÆÆÄ¤ÎÊý¿Ë¤ÇÅÄÃæÉÙÀ¸¤µ¤ó¡¢ÂçµÜÎ¶ÃË¤µ¤ó¤È¤Î¸ò´¹¥È¥ì¡¼¥É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£»ä¤¬¥É¥é¥Õ¥È¤µ¤ì¤ë£¸£¸Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î£¶£³ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Î£±Ç¯ÌÜ¡¢£¸£¹Ç¯£··î£¸Æü¡¢¶áÅ´Àï¤Ç°¤ÇÈÌî½¨¹¬¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥éÅ¬»þÂÇ¡££¸·î£±£³Æü¤Î¶áÅ´Àï¤ÇÄÌ»»£³£µ£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££¹£°Ç¯£¸·î£²£±Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ïº´Æ£µÁÂ§¤µ¤ó¤«¤éÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤µ¤ì¡¢Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡££³£¹ºÐ£±£°¤«·î¤Ç¤ÎÃ£À®¤ÏÅö»þ¤ÎºÇÇ¯Ä¹µÏ¿¤Ç¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î´ÆÆÄ¤â¤µ¤ì¡¢µå³¦¤ËÂ¿Âç¤Ê¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÂçÅç¤µ¤ó¤òÂÇ·â¤Î»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ë»×¤¤¡¢¼ã¤«¤ê¤·Æü¤Î»ä¤ÏÎý½¬¤ËÌÀ¤±Êë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂçÅç¤µ¤ó¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¶·î£³£°Æü¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤Î¤¿¤áÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤À£·£°ºÐ¤Ç¤·¤¿¡££±£·Ç¯¤Ë¤Ï¤¬¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤Ê¤É¤ÇÆ®ÉÂµ¤òµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±£¸Ç¯£µ·î£·Æü¤Ë¤Ï¼«¤é¤ÎÆ®ÉÂÀ¸³è¤Ê¤É¤ò½ñ¤µ¤·¤¿Ãø½ñ¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤â¿ÍÀ¸¥Õ¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¡ØÃæ¹âÇ¯¥¬¥ó¡Ù¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¡È´µ¼Ô¤È²ÈÂ²¡É¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¤ò½ÐÈÇ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¤ÏÂçºå¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ä¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡££´Ç¯Á°¤«¤Ê¡¢Åìµþ¤ÎÀÖºä¤ÇÂçÅç¤µ¤ó¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç°Ï¤àµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Å²°±ÑÉ×¤µ¤ó¤äÅÄÃæ¹¬Íº¡¢¥¬¥Ã¥Ä¤³¤È¾®³Þ¸¶Æ»Âç¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø»ä¤È¤â¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÅç¤µ¤ó¡£¸ý¤Ï°¤¤¿Í¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤Ä¤âµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Í¡£Í¥¤·¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÃÙ¤¯¤Þ¤Ç°û¤ß¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Æ¤âÌµÍý¤µ¤ì¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£