【万博】会場→ＪＲ桜島駅のシャトルバスは「完全予約制」へ「予約なし」帰宅手段はメトロとタクシーのみに…会期末に向けて混雑予想のため９月６日・７日・１３日以降の帰宅の時間帯

万博を運営する博覧会協会は９月２日、万博会場とＪＲ桜島駅を結ぶシャトルバスについて、夜の帰宅時間帯は「完全予約制」に変更すると発表しました。



９月６日（土）・７日（日）の２日間と、９月１３日（土）から閉幕まで、午後８時以降は予約した人だけが桜島駅行きのバスに乗車できる形式となります。



■「駅シャトルバス」は会期末に向けて更なる混雑予想…



これまで、桜島駅−万博間のバスは始発から午前１０時半までに桜島駅を出発するバスは「完全予約制」でしたが、それ以外の時間帯は「予約した人が優先的に乗車」できる運用でした。





桜島駅のシャトルバスについては、会期末に向けてさらなる混雑が見込まれることから運用を変更するということです。桜島駅以外の駅と会場を結ぶシャトルバスはこれまも「完全予約制」で、舞洲・堺・尼崎の駐車場と結ぶパーク・アンド・ライドのシャトルバスは「予約した人が優先的に乗車」の運用でした。これらのバスには今のところ変更がありません。■会場から「予約なし」で帰宅できる手段メトロとタクシーだけに…これで西ゲートから出るバスは夜の時間帯は基本的に予約制に移行することとなりました。今後、夜間に「予約なし」で会場から帰宅できるのは東ゲートからの大阪メトロ中央線か、西ゲートのタクシーに限られます。９月以降は「駆け込み需要」で来場者がさらに増加すると予想されて、博覧会協会は「万博会場の混雑等の状況では、乗車するまでに時間がかかるので、乗り継ぎなど含めて時間に余裕をもった退場をお願いしたい」と呼びかけています。