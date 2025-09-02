福田翔生がリーグ戦初ゴールを決めた

デンマーク1部ブレンビーIFに所属するFW福田翔生が、現地時間9月1日のリーグ第7節ミッティランFC戦でリーグ初ゴールを決めた。

福田は0-1の後半36分に投入されると、同42分に右サイドからのアーリークロスに飛び込んでゴールネットを揺らした。これは惜しくもオフサイドだったが、1分後には味方のシュートが相手GKに弾かれたところを押し込んで土壇場での同点ゴール。これが嬉しいリーグ戦での初ゴールになった。しかし、チームはアディショナルタイムの4分を過ぎたところから2失点を喫し、1-3で上位対決に敗れる結果になった。筑波大学から加入したFW内野航太郎はベンチ入りするも出場機会がなかった。

地元メディア「3pont.dk」では、ユーザーが選ぶチーム最優秀選手に選ばれており、SNSでも「明るいニュース」「意地のゴール」「一矢報いたか！」「スタメンで使いなさいよ！」「結果出したのでかい！」などコメントが寄せられ、新天地での活躍が注目を集めていた。

福田は今夏の移籍市場で湘南ベルマーレからブレンビーへ移籍。ドイツ・ブンデスリーガのフライブルクに移籍したFW鈴木唯人の後継者として期待を集めている。UEFAカンファレンスリーグの予選では1ゴールを決めるもチームが敗退していただけに、仕切り直しの一戦だったところで福田が次につなげるパフォーマンスを披露した。（FOOTBALL ZONE編集部）