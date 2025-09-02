お笑いコンビ「ＴＫＯ」の木下隆行さんが、自身のインスタグラムを更新。

移住するタイへ旅立つことを報告しました。

【写真を見る】【 TKO・木下隆行 】 タイ移住への想い 「正直めちゃくちゃ不安…です」「治安も言葉もお金も…お母さんの体調も…考えたらキリがないくらい」





８月にタイへ移住することを公表していた木下さんは、自身のインスタグラムで、出演していたミュージカル「えんとつ町のプペル」の公演が終了したことを報告。続けて、「2025の暑い夏は終わりました。そして明日から僕はタイに行ってきます！」と投稿しました。









木下さんは、インスタグラムに、TKOの相方、木本武宏さんと肩を組んで、ポーズを決めた２ショット写真を掲載。「本音書きます」としたうえで、「正直めちゃくちゃ不安…ですめっちゃ怖いです 治安も言葉もお金も…お母さんの体調も…考えたらキリがないくらい不安だらけです」と投稿しました。









続けて、「やっぱ行くのやめよかな… こっちで仲間と仕事しようかな …いや、違う一度の人生、このまま日本で目的なくダラダラ甘えてしまう方が もっと不安なのでやっぱり行きます！」と、迷った上での決断を綴りました。









そして木下さんは、「ドキドキしたい。。なので、木本ー、ちょっと行って来るわ！」と、投稿を締めくくっています。



【担当：芸能情報ステーション】