元AKB48のメンバーでタレントの柏木由紀さんが、自身のインスタグラムを更新。8月のかき氷巡りの記録を公開しました。



【写真を見る】【 柏木由紀 】 「数年ぶりにかき氷にどハマり」 こだわりの専門店を食べ歩き かき氷を徹底レポート





柏木さんは、「8月のかき氷記録」と題し、「数年ぶりにかき氷にどハマりして いろんなお店に行きましたので記録しておきます」と綴り、様々な店舗のかき氷を食べ歩いた様子が伝わってきます。







写真からは、柏木さんが笑顔でかき氷を前に楽しむ姿や、様々なトッピングやフレーバーのかき氷が映し出されています。彼女の投稿によると、サカノウエカフェ、まめ茶和ん、ノエル、Parlor Vineful銀座、果実と氷 岩澤、オクノシブヤ、花氷など、多彩な専門店を訪問したとのことです。









特に印象的なのは、サカノウエカフェの「こおりのショートケーキ」と「氷蜜花」で、後者は生はちみつで漬け込んだナッツとヨーグルトソースの組み合わせが彼女のお気に入りとなっています。

また、まめ茶和んの「カシス&ブルーベリーチーズ」は「たくさんのブルーベリーにカシスソースとチーズソースが贅沢な満足感のあるかき氷」と紹介しています。







ノエルの「すももミルク」は「すももの甘さと酸味、ベースの練乳、餡がマッチ」していると評価。

Parlor Vineful銀座の「生いちじくのかき氷＋クリームチーズエスプーマ」では、いちじくと豆乳ミルクソースと特製ヨーグルトクリームの相性の良さを絶賛しています。







写真からは、木製のトレイに盛られた色とりどりのかき氷や、フルーツをたっぷり使った贅沢な一品、ユニークな焼きもろこしをトッピングしたかき氷など、様々なバリエーションが楽しめたことがわかります。







柏木さんは最後に「9月も引き続きかき氷を食していく所存です」と結び、かき氷への愛情を表現しています。







この投稿に、「すごいかき氷 ゆきりんの頭よりデカくなぃ」「全部美味しそうでそそられる…かき氷専門店で食べてみたい」「美味しそうなかき氷をたくさん食べたんだね」「もはやかき氷の域を越えとるな」「かき氷の世界も奥が深そうですね」などの声が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】