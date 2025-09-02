激しめの役が多かった大泉洋、新連ドラで「久しぶりになんか穏やか」な役

俳優の大泉洋（52歳）が、テレビ朝日の公式YouTubeチャンネルで公開された、10月スタートの連続ドラマ「ちょっとだけエスパー」のインタビュー動画に出演。「久しぶりになんか穏やか」な役を演じると語った。



「ちょっとだけエスパー」の主演を務める大泉洋がインタビューに対応し、「激しめの役が多かったんですよね。自分で演じてね、ここ数年は」と話し、今回は「とってもなんか優しくて、『久々だな、こういう方』っていう感じがしまして。なんかこう、いいなって思いました。なんか久しぶりになんか穏やかだなっていう」と自分の役柄について話す。



超能力を持っている役ではあるが、「これまだ言えませんけど、（大泉演じる）文太さんの能力ってのはもうね、非常に怖いなと思いました。僕はもう怖くて絶対欲しくないですね。あれは怖い。とても素敵な、良いっちゃ良いけど怖えな。もう本当嫌だった感じ。これ持っちゃったら本当、傷つくべな、と思うことが多いべなと思うから。世界を救うにはいい力かもしれないけどね」と語った。