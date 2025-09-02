“ぱーてぃーちゃん信子とたこパ”暴露された大悟に麒麟・川島「何してんねん、お前は」

お笑いコンビ・千鳥の大悟（45歳）が、9月1日に放送されたバラエティ番組「開演まで30秒！THEパニックGP」（日本テレビ系）に出演。ぱーてぃーちゃん・信子とのプライベートを暴露され、麒麟・川島明に「何してんねん、お前は」とツッコまれた。



「恋に落ちるまで30秒パニックカップル」という企画の相手役として、ぱーてぃーちゃん・信子がゲスト出演。信子が「この前、大悟さん。たこパでたこ180個焼いてくださったじゃないですか。1番今、大悟さんと相性ビンビンだと思ってます」と、千鳥・大悟がたこ焼きを180個焼いてくれたと明かす。



大悟の隣に座っていた麒麟・川島明は「何してんねん、お前は」「たこパすな！」とツッコミ。大悟は「ありがとうね。たしかにたこいっぱい焼いてあげたもんね」と笑った。