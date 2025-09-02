『患者と目を合わせない医者たち』（新潮新書・6月刊）を上梓した里見清一医師に、母親を膵臓がんで亡くした作家の川上未映子さんが、ご自身の体験をもとに疑問に思ったことを尋ねてみた。医者と患者は「がん」とどう向き合うべきか。対談内容は示唆に富む。

【写真を見る】医師の里見清一氏と、母をすい臓がんで亡くした作家の川上未映子氏

川上 2年半ほど前に母が膵臓がんになり、昨年春に亡くなったのですが、当時、手術もできない状況で、恐慌状態に陥りました。私は40代半ばでしたが、がんについて全くの無知で、それでがんに関する本をたくさん読み、ある人の紹介で里見先生にもお目にかかりました。今回のご本は、医療に関する問題が網羅されています。医者と患者の双方が、病とどう向き合うべきか。本当に重要なことばかりが書かれていて、必読の書だと強く感じています。

川上未映子氏と里見清一氏

里見 2年ちょっとの連載をまとめたわけですが、私の話はあちこちに飛びますので、編集部に医療問題にしぼってもらいました。

名医ランキングは参考になる？

川上 まず、私たちはシリアスな病気になればなるほど、最高の技術と経験を持った医者に巡り合いたいという幻想がある。普段、ちょっと体調が悪い時に行くかかりつけのクリニックの先生とは違って、がんの先生は治してくれるか、くれないか――文字通り命を預け運命を決定する神のような存在になってしまう。そしてネットなどで調べ続けてるわけですが、例えば名医ランキングは参考になるのでしょうか？

里見 よくメディアで取り上げていますが、あれはすごくいい加減です。「病院別の各がんの5年生存率」なんてデータを好んで発表したがりますが、アメリカのニューヨーク州などで、外科医が担当する患者の死亡率を公表したところ、外科医は手術の成功率を上げるため、複雑な病態の患者の治療を回避するようになったといいます。手術件数の集計も自己申告で、信頼性は怪しいと思います。

がん告知をはじめた経緯

川上 がんを気にしないでいられるのは20代から40代くらいまでで、自分はまだ平気でも、親の問題が出てきます。もし手術をすることになったとき、いい医者にがんを切ってもらうためには誰に聞けばよいのでしょうか？

里見 本当なら、かかりつけ医がその機能を果たすのでしょうが、なかなかうまくいかないようですね。私はまだ現役である程度の顔は利くので、自分が治療できない場合には誰のところに行けばよいと言えます。アメリカではそういうのを商売にするコンシェルジュドクターというのがいて、「かかりつけ」よりお金はかかりますが、自分のコネを使って便宜を図り、紹介してくれる。これが非常に増えているそうで、これから日本でも出て来るんじゃないですかね。

川上 がん以外でも、シリアスな病気はたくさんありますが、がんは他の病気とは違う、独特な重みがありますね。

里見 かつて医者はがん患者に病名告知はしませんでした。それが「患者のため」であり、不治の病と知ると患者は悲観して自殺するかもしれないと戒められていました。それが当時の医の「倫理」であり「正義」でした。1990年に横浜の市民病院に勤務していた頃、私は当時の上司の部長と二人で「もう、さすがに言わなきゃいけないよな」と相談して、肺がんを告知し始めました。がん告知では、日本で最初の医者の一人だったと思います。

川上 当時は伏せるのが常識でした。「さすがに」というのはどういうことだったのですか？

「あなたが選んでください」

里見 医者が教えなくても、本人がもう分かってしまうからです。近くにがん患者がいて、その人と同じ治療をやって、同じ副作用が出たら察してしまうでしょ。当時は相当非難されましたが、今は180度変わって告知するのが完全な正義になっています。「本当のことを言って何が悪い」と。昔は私も告知するのにおっかなびっくりでした。患者は落ち込みますよ。今やその後ろめたさを感じずに、正義だからと、余命1年とかポンと言ってしまう。ただ、実際には、がんの病名告知をするようになってから自殺が増えたそうです。だけど、われわれは失敗した、病名なんて言わない方がよかったという話は出ていません。正義だから。

川上 母の場合、「がんの疑いがありますね」と言われたときに、反射的に「先生、もし、そやったら私、あと何年ぐらいですか」と聞いちゃったんですよ。まだ検査もしておらず、何も確定していない状態だったので「今そんな段階じゃないですよ」と返すのが当然だと思うのですが、「1年から1年半ぐらいかな」と外科の先生が言ったんですよ。本当に驚きました。

里見 私は告知を始めた当時、母親から「お前はなんてひどいことをするんだ」と怒られましたけどね。

川上 それで実際に治療を受ける時に、今は患者自身が主体性を持って自分の病気をサバイブしていこうという風潮があります。どう考えたって専門知識は医師の側にあるのですが、「ABCDとある治療法のうち、どれにしますか、あなたが選んでください」なんて聞く。それでCを選んで失敗したら、患者は自分を責めるしかなくなります。そこは、「オレはあんたのこと全部診て、Aだと言っている。責任はオレが取る」と言う医者がなぜいないんだ、と里見先生がお書きになっていて感じ入りました。主体性を持って治療にあたるためには日頃の訓練が必要なんです。慣れてない人にできることではないんです。でも今は選択肢を全部出して、当事者に選ばせろということなのでしょうか？

里見 いや、選ばせるのはまだいいと思うんです。問題は患者がBを選んだとしますね。それでうまくいかなかった時、「オレはAが良いと言ったのに、あんたがBを選んだんだからな」という責任逃れが一番まずい。自分もOKしたのだから、それを選んだ以上は自分も当事者もしくは共犯だと思うべきなんです。

「ランキングに出てくる名医も、老眼だったり手が震えていたり」

川上 食道がんになった当事者が書いた本を読んだのですが、大病院の名医とされている医師から提案されたのは、外科手術のみ。それで別の病院でも診てもらい、術後のQOL（クオリティー・オブ・ライフ＝生活の質）も考えて放射線治療を選ぶわけです。後日、手術を勧めた名医に、どうして放射線治療の選択肢を挙げてくれなかったのか尋ねたら、顔色ひとつ変えずに「私たちはがんしか見ない」「80歳、90歳の人が来ても、がんを取りたいのであれば手術を第一選択にします」とおっしゃったそうです。

里見 逆に言うとね、外科医としてはそういう医者が、手術の数もこなしているので一番うまい。手術のクオリティーが高いから、QOLも多分高いでしょう。

川上 里見先生だったら切ってもらいますか？

里見 それは腫瘍のタイプにもよりますね。基本的には食道がんだったら放射線治療を選ぶかな。肺がんなら多分手術を選ぶと思う。

川上 そういうことをみんな聞きたいよね。専門家の先生ならどうするって。

里見 あいつに執刀してもらおうとか、あと、彼もうまかったけど最近老眼だしな、とか。ランキングに出てくる名医なんてけっこう老眼で、手も震えている。

がん難民が生まれる理由

川上 そういう選択ができるのは医療業界にいる人の特権ですね。でもがんの治療は、抗がん剤を使うにしてもガイダンスがあって、先生たちは専門家で、データもたくさんお持ちになっている。心を込めて治療するというのは無理かもしれないけど、一応、客観的な最適解の治療はされているはずなのに、どうして医者を恨む患者が出てくるのでしょうか。

里見 結果がうまくいかなかったら、みんな誰かのせいにしたいからではないでしょうか。

川上 コミュニケーションの過程にも関係があるような気がしますね。それで里見先生のご本を読んでいると、いい医者とは何か、いい患者とは何かと問う以前に、医者も患者もお互いに、倫理が必要なんだと。でも、考えてみると、いい医者の定義って難しい。

里見 いや、みんなが求めているのは「病気を治してくれる医者」なんです。でも、技術で治してくれる医者というのは、必ずしも、川上さんの手を握って、最期をみとって穏やかに死なせてくれる医者とイコールではありません。外科医は手術がうまくいったら、言葉は悪いけど、その後は興味ない。

川上 管轄から外れる。

里見 そうですね。後はもうオレたちの仕事ではない。実際にそこまで面倒見ていたら、その次の患者の手術ができない。

川上 でも、日本は外科でがんを切ったら、抗がん剤も外科がやりますよね。

里見 日本でもだんだん欧米的に抗がん剤治療は内科でやるようになってきています。でも、そうすると分業化していく。診断医がいて、外科医が切って、内科医が抗がん剤をやって、その後、手が尽きたら緩和ケアに回してとなる。内科医も外科と同じように専門化して、「後はオレたちの仕事ではない」と言う。だけど、内科医からやりようがないから緩和ケアに行けと言われた時に、それに納得できない患者がドロップアウトして、がん難民になるわけです。私が勤務する日赤医療センターには緩和ケア科がありますが、そこによその病院から紹介状を持って来る患者の半分以上は、全然納得していませんね。積極的治療を求めているのを、無理やり追い出している感じ。

川上 緩和ケアと言われると、万策尽きて最後に行きつくところというイメージがまだあります。がん患者の当事者としては、緩和ケアに行くことを認めるのが結構辛い。

緩和ケアの意味

里見 本来、緩和ケアというのは特別なことではなくて、われわれはごく日常的にやっているのですよ。医者にできることは二つしかなくて、寿命を延ばすことと対症療法です。寿命が延びることと症状を取り除くことは全く別の、独立した話です。患者が「痛い、苦しい」と言いながら、寿命が延びる場合があるし、病気がきれいさっぱり治って延びる場合もある。肺がんが脳に転移して頭が痛いという人に、痛み止めを出すとか放射線を当てるとか、命を延ばすことはできないけれども、同じ3カ月だったら痛くない方がいいでしょ。それが緩和ケアなんです。

川上 緩和は痛みを和らげる治療であり、最初から組み込まれているもの。

里見 緩和ケアには日赤のように緩和ケア病棟を持っている病院と、独立型のホスピスの2種類あります。私が後者に批判的なのは、緩和ケアの患者というのは、別に穏やかに安らかに死んでいくというものではない。病気だから、やはり苦しいとか痛いとか、何か出てくるに決まっている。例えば心臓の周りに200ccも水がたまると非常に苦しくて、モルヒネや酸素を使っても、ましてや耳元で賛美歌を歌っても全然ダメで、診断をつけてブスッと針を刺して水を抜けば楽になる。そういう診断と処置ができない独立型ホスピスはけっこうあります。

医療費の無駄遣いをなくす

川上 私たちは、そういう時に、いろんな緩和ケアの技術とセンスがあって、良い医者に巡り合いたいという気持ちがあるのですが、それは一部の人だけが望めることで、ほとんど無理です。自分の身に起きたことに驚いて、目の前のことに飲み込まれるしかなくて、みんな段ボール箱でもつぶしていくように死んでいくしかない。それが現実ですよね。

里見 すごい表現！

川上 それでも、私たちは対症療法で痛みを緩和してもらいながら生きているのだから、がん患者にとっての緩和ケアも治療の一つだと周知されたら、死に向かう準備をしているのではなくて、生きている自分が今を生きるために受けている治療だ、と思えるかもしれない。

里見 いや、周知はしているのですが、問題はやはり医者の方で、最後になって「緩和ケアにでも行け」というセリフを吐くんですね。あれが非常によくない。

川上 あと、抗がん剤をいつまで使い続けるのかという問題がありますね。里見先生は、このまま高額医療を野放しにしておくと、今の医療システムは崩壊するという危機感から、「SATOMI臨床研究プロジェクト（SCP）」という社団法人を設立されています。先生のご主張をごくシンプルに言えば「医療制度が財政的に崩壊する前に医療費の無駄遣いをなくそう」ですよね？

里見 SCPでやっている臨床研究の目的は、余計な薬の投与など過剰医療はやめて、治療を適正化しようということなんです。これは当たり前のようでいてそうでもない。幸か不幸か、日本ではコストを気にせず治療ができる。また、抗がん剤が効かなくなっても、治療をやめたら「緩和ケアに行け」で縁が切れるから、患者は、「なら何でもいいからやってください」と言い、医者も「じゃあ、効かないだろうけどやりますか」なんて話は実に多い。

子供たちのためにちゅうちょすることはない

川上 患者の立場からすると、可能性があるならやってほしいという気持ちがあっても、やっても意味がないなら思い切ってやめるという見極めがこれからは必要になってきますね。

里見 今、薬はどんどん高くなっていて、もうすぐ出てくる子供の筋ジストロフィー症の薬は4億円です。治療効果はあるそうですが、あんまり高いので小児科の先生はみんな使うべきか悩んでいます。でもね――。

川上 子供にはやるべきです。

里見 まったくその通りです。子供たちのためにちゅうちょすることはない。一方で、80歳、90歳の人をほんのわずか延命させるために何百万、何千万円と使い続けることがいいのか、真剣に考えないといけない。また、高い薬を製薬企業が言うより少なく使っても、効果は同じではないかという例も数多くあります。ただデータで実証していかないといけない。今のままでは保険制度で高額医療費をまかないきれなくなります。将来、どんな病気も治す、ものすごい治療法が見つかったとしても、ビル・ゲイツとイーロン・マスクにしか使えないのでは意味がない。

里見清一（さとみせいいち）

日本赤十字社医療センター化学療法科部長。本名・國頭英夫。1961年鳥取県生まれ。東京大学医学部卒業後、国立がんセンター中央病院などを経て現職。「超高額薬価」の問題点を鋭く指摘し国を動かした。著書に『偽善の医療』『医学の勝利が国家を滅ぼす』『見送ル』など多数。愛読書はマキアヴェッリの『君主論』。本誌（「週刊新潮」）連載をまとめた『患者と目を合わせない医者たち』が発売中。

川上未映子（かわかみみえこ）

大阪府出身。2008年、『乳と卵』で芥川賞、’09年、詩集『先端で、さすわ さされるわ そらええわ』で中原中也賞、’10年、『ヘヴン』で芸術選奨文部科学大臣新人賞および紫式部文学賞、’13年、詩集『水瓶』で高見順賞、『愛の夢とか』で谷崎潤一郎賞、’16年、『あこがれ』で渡辺淳一文学賞をそれぞれ受賞。19年、『夏物語』で毎日出版文化賞を受賞、本作は英米、独、伊などでベストセラーに。その作品は、世界40言語以上で読まれている。『ヘヴン』の英訳は’22年、国際ブッカー賞最終候補に選出された。'23年、『すべて真夜中の恋人たち』が全米批評家協会賞最終ノミネート作品となる。最新作『黄色い家』は読売文学賞を受賞。このほかにも、村上春樹との共著『みみずくは黄昏に飛びたつ』など著書多数。

「週刊新潮」2025年8月28日号 掲載