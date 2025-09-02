東西横綱が揃い、若手力士の躍進もめざましい大相撲。令和の相撲人気は高止まりを続けているが、いつの世も真に人を魅了するのは、力士たちの磨かれた技と個性だ。ノンフィクションライターの武田葉月氏が、注目すべき現役力士たちを紹介するシリーズ「令和の名力士たち」。第3回は名古屋場所で初優勝を飾り、このまま波に乗った活躍が期待される琴勝峰が登場する。

＊＊＊

【写真】優勝しても「静かなる男」…秋場所は東の前頭5枚目！ 期待高まる「琴勝峰」

名古屋場所13日目、大の里から金星

東西に豊昇龍、大の里の2横綱が揃った大相撲名古屋場所。

40年ぶりに本場所の会場が変更され、愛知県体育館（ドルフィンズアリーナ）からIGアリーナに移り、そのコケラ落としとなったこの場所は、日本中の注目を集めた。

令和7年名古屋場所14日目、霧島（左）を攻める琴勝峰

そんな中、豊昇龍は初日から1勝3敗と大不振で、5日目から休場。新横綱・大の里は10日目まで3敗を喫するなど、優勝争いは安青錦、一山本、琴勝峰、新入幕の草野の平幕力士たちが引っ張ることになった。

13日目、琴勝峰が大の里から金星を上げたことで、優勝の行方は琴勝峰、安青錦が俄然有利に。14日目には、琴勝峰が元大関の霧島を上手投げに仕留めると、千秋楽は、2敗の琴勝峰と3敗の安青錦の一番で優勝が決まるという展開になった。

ウクライナ出身の安青錦は、まだ21歳。入門から約2年。負け越しなしで、前頭筆頭まで番付を上げてきた「新星」だ。182センチ、138キロの小柄な体から、前傾姿勢を崩さず、相手を低く攻めていくスタイルは、腰高の力士にはイヤがられる存在でもある。190センチの長身、琴勝峰には、「難敵」の1人だ。

この相撲を続けていけば大関も狙える

琴勝峰が勝てば、初優勝。安青錦が勝てば、3敗力士での優勝決定戦になるという大一番。立ち合いから落ち着いて、安青錦を突き落としで制したのは、琴勝峰だった。早くから「ホープ」と言われ続けた男が、ようやく花開いた瞬間でもあった。

優勝を決めたインタビューでは、

「（優勝した）感情がまだ追いついていません。でも、うれしいです……」

と控えめに、感想を語った琴勝峰。

大一番をかげから見守った師匠（佐渡ヶ嶽親方＝元関脇・琴ノ若）も、

「涙がこぼれました。（琴勝峰は）ケガが続いて、苦しんでいるところを見てきたから、この優勝はこれまでガマンしてきた結果が出たものだと思います。今場所は、『攻める』気持ちが特にあった。この相撲を続けていけば、大関も狙える」

と、愛弟子の初優勝を手放しで喜んだ。

優勝パレードの旗手は、昨年九州場所の優勝力士で、高校（埼玉栄高）からの先輩でもある大関・琴櫻が務めた。佐渡ヶ嶽部屋はこの1年で2度の優勝力士が出る快挙となった。

一番好きな料理は、父が作るなめろう

琴勝峰こと、手計富士紀（てばかり・としき）少年が相撲を始めたのは、幼稚園の頃だったという。実家のある千葉県柏市は少年相撲が盛んで、勧められるがままに相撲大会に出たところ、女の子に敗戦。その「黒星」が手計少年に火を点けた。

小学生になると、本格的に柏少年相撲団に参加し、相撲の練習を重ねた。少年を奮い立たせたのは、父・学さんの存在もあった。もともと体を鍛えることが好きだった父は、富士紀少年と共に相撲の練習を始めて、時には稽古台になって鍛えた。

手計家は祖父母の代から、柏駅前で居酒屋を営んでいたこともあり、父は栄養学にも長けていた。富士紀、弟の太希（幕内・琴栄峰）には、好きなだけ米やおかずを食べさせた。

学さんと母（カツ江さん）は、今でも毎日厨房で料理を作っているが、

「一番好きな料理は、父が作るなめろう。なめろうというと『鯵』というイメージがありますけど、ウチの店のなめろうは、カンパチとかその時一番新鮮な魚を使うんです」

と、琴勝峰は自慢げに語る。

将来の横綱を期待されながらも負傷で低迷

こうして、少年相撲で力を付けた富士紀は、中学時代、全国都道府県中学生相撲選手権個人無差別級で優勝。その後、名門・埼玉栄高に入学した。

高校時代は、1年生から団体戦のレギュラーを務めて、2年、3年生の時は全国大会で団体戦を連覇するなどの大活躍を見せる。ちなみに、相撲部のチームメイトには、納谷（現幕内・王鵬）、塚原（現十両・栃大海）がいて、しのぎを削っていた。

初土俵は、高校3年在学中の2017年九州場所。18年秋場所、幕下で1度負け越しを経験したものの、あとはすべて勝ち越しという順調な出世で、2年後の九州場所、新十両に昇進した。

それをキッカケに、本名を捩った「琴手計（ことてばかり）」から「琴勝峰」へと四股名を改めた。佐渡ヶ嶽部屋の象徴である「琴」、母・カツ江さんから「勝」、さらに上を目指すという意味を込めて「峰」の字を用いた四股名をもらった20歳の琴勝峰は、スケールの大きさも相まって、部屋の兄弟子・琴ノ若（当時、現・琴櫻）とともに、将来の横綱を期待されるほどだった。

20年春場所の十両優勝を経て、名古屋場所では新入幕を果たした琴勝峰だったが、翌年は脚の負傷などで、十両に陥落するなど低迷していた。

実弟・琴栄峰の新入幕で奮起

そんな琴勝峰が、ふたたび存在感を現したのが、23年初場所のこと。中盤戦から、大関・貴景勝（当時、現・湊川親方）と優勝戦線を引っ張った。そして、千秋楽結びの一番で、3敗同士で貴景勝と激突。「勝ったほうが優勝」という大一番でこそ敗れてしまったものの、11勝4敗で初めての敢闘賞を手にしたのだ。

3度目の優勝を果たした貴景勝は、相撲っぷりこそ違うものの、埼玉栄高の3年先輩。時にアドバイスをもらうなど、頼もしい先輩の一人である。

「最後まで戦えたのはいい経験になりましたが、自分は挑戦者。まだ実力が足りないので、もっと鍛えて、もっと強くなりたい」

と、前を向いた琴勝峰。

ところが、その後も琴勝峰は負傷を繰り返し、十両に下がる苦杯を舐めた。一方、4歳年下の弟・太希が、埼玉栄高を経て、佐渡ヶ嶽部屋に入門。24年九州場所の新十両昇進を機に、兄と同じだった「琴手計」から「琴栄峰」に改名し、今年名古屋場所で新入幕を果たしたことが、琴勝峰にとって大きな励みになった。

「弟の存在が刺激になったのは、間違いないですね。番付も近い（名古屋場所では、琴勝峰が前頭15枚目、琴栄峰が前頭17枚目）ので、土俵入りの時の距離も近かったですし……」

秋場所は「まずはケガをしないこと」

初優勝後の8月の夏巡業では、観客の声援も以前とは違っていたという。

「巡業は直接、ファンの方たちと触れ合える貴重な機会ですからね。多くの人たちに『おめでとうございます！』と言っていただき、土俵上での拍手もたくさんいただき、『本当に優勝したんだ』と実感した巡業でもありました」

秋場所は前頭上位に番付を戻し、横綱大関陣と総当たりすることになる。

「まずはケガをしないこと。まだ三役に上がった経験もありませんし、もちろんその上（大関）を狙うという夢もあります」

現役ボディビルダーでもある父・学さんの（人気漫画の）亀仙人風の風貌も話題になっているが、

「父はキャラ強めですから（笑）」

と苦笑い。

決して口数は多くない。「静かなる男」が初優勝を機に大化けすることを期待したい。

琴勝峰吉成（ことしょうほう・よしなり）

本名、手計富士紀。平成11年8月26日、千葉県柏市出身。平成29年九州場所、初土俵。令和元年九州場所、新十両昇進。令和2年名古屋場所、新入幕。5年初場所、敢闘賞受賞。7年名古屋場所、初優勝。殊勲賞、敢闘賞受賞。幕内優勝1回、殊勲賞1回、敢闘賞2回。190センチ、167キロ。得意は、右四つ、寄り、突っ張り。

武田葉月

ノンフィクションライター。山形県山形市出身、清泉女子大学文学部卒業。出版社勤務を経て、現職へ。大相撲、アマチュア相撲、世界相撲など、おもに相撲の世界を中心に取材、執筆中。著書に、『横綱』『ドルジ 横綱朝青龍の素顔』（以上、講談社）、『インタビュー ザ・大関』『寺尾常史』『大相撲 想い出の名力士』（以上、双葉社）などがある。



デイリー新潮編集部