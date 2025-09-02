Image: Hyakuseki

モバイルバッテリーは今やビジネスパーソンの三種の神器のひとつ。ですが、その本体自体への充電を忘れたり、重くかさばるケーブルがバッグの中で絡まったりと、新たな悩みの種にもなりがちです。

そこでおススメしたいのが、交換バッテリーを先に仕込んでおく「前倒し運用」。ステーション一体型・双方向充電器「KWJ-111」は、コンセント/ケーブルを探しで積み重なりがちな、小さな時間ロスの削減をサポートします。

ステーションでバッテリーを仕込み、外では入れ替えるだけ。段取りから整えることで、スマホの電力と気持ちの余裕を回復する、その仕組みをご紹介していきます。

バッテリーは充電から交換へ

Image: Hyakuseki

モバイルバッテリーの充電スケジュールを管理するタスク。そろそろ手放しませんか？

ステーション一体型・双方向充電器「KWJ-111」の真骨頂は、万年筆のカートリッジを入れ替えるような感覚で、バッテリーそのものを交換できる点にあります。

本体のバッテリー残量が尽きたら、ボタンで開けて専用バッテリー（21700規格）を差し替え。文字通りワンタッチで満充電の状態に復帰できるんです。

ステーションでは最大4本を同時充電できて、予備電源がずらりとスタンバイ。5000mAh容量のストックを1本ずつ小出しに使えるので、出かける直前にモバイルバッテリーの充電忘れに気づいて焦る…という場面が減るかもしれません。

ケーブルレスというスマートさ

Image: Hyakuseki

デキるビジネスパーソンほど、持ちモノは少なく、所作はスマートなもの。「KWJ-111」は、Type-CまたはLightning（2タイプから選択）のコネクタを本体に内蔵する隠しコネクタ方式を採用しています。

使わないときはスッキリと本体に収まり、バッグの中で「ケーブルの藪」をかき分ける手間とは無縁です。

バッテリーを除いた本体重量が約40gという軽さのおかげで、ポケットでも気にならず、毎日持ち歩くのにも抵抗感がありません。取り回しがシンプルだと、充電そのものが心地よくなります。

幅広いガジェットに対応、妥協なき充電スペック

Image: Hyakuseki

コンパクトだからといって、性能に妥協はありません。そこはガジェット好きならずとも、譲れないポイントですよね

「KWJ-111」は最大22.5W出力、USB PD（Power Delivery）規格では20Wのパワフルな急速充電に対応。

スマホやタブレットなどデバイスへの充電だけでなく、バッテリー自体を充電するときも同様の、快適な双方向充電仕様です。懐中電灯やLEDライトなどの機器とも相性がよく、電池ローテーションの自由度が高まります。

Image: Hyakuseki

さらにQC、PPSといった主要な急速充電規格を幅広くサポートしているため、お持ちのデバイスに最適な速度で、賢く電力を供給してくれます。

これからは移動の5〜10分が、小さな「ピットイン」として機能。仕事の必須デバイスへの充電を細かくスケジューリングできると、1日がスムーズにまわるんじゃないでしょうか。

コンセントの場所に縛られず、絡まりやすいケーブルからも解放。バッテリー充電の前倒し運用で、スマホも仕事もフルパワーな毎日、始めてみませんか？ ステーション一体型・双方向充電器「KWJ-111」に備わったポテンシャルを、プロジェクトページで詳しくご覧いただけます。

Image: Hyakuseki

