東京・TBS赤坂ACTシアターでロングラン上演中の舞台「ハリー・ポッターと呪いの子」が2日、公式サイトを更新。ハーマイオニー・グレンジャー役の酒井美紀（47）が体調不良のため休演し、代役をトリプルキャストの奥村佳恵（36）が務めることを発表した。

公式サイトで「ハーマイオニー・グレンジャー役の酒井美紀ですが、体調不良により、9月3日(水) 18:15公演と9月5日(金) 12:15公演を休演することとなりました」と発表。

酒井が出演を予定していた2公演には、奥村が代役として出演すると発表し、「お客様にはご迷惑、ご心配をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご了承のほど、よろしくお願いいたします」とした。

また「出演者変更に伴う他日への変更・払い戻しはいたしかねますので、ご了承くださいますよう、重ねてお願い申し上げます」と伝えた。

同作は2022年に開幕し、ロングランで3年目を迎えている人気舞台。小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者J.K.ローリングが、舞台のために書き下ろしたシリーズ8作目で、ハリーたちが魔法界を救ってから19年後の世界が描かれる。ハリー・ポッター役に稲垣吾郎、平岡祐太、大貫勇輔がキャスティングされたことでも話題となった。