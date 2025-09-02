

小川直也が「運命的な存在」だった橋本真也について語ります（写真：笠井浩司／KKフォトグラフ）

1999年1月4日、新日本プロレスの東京ドーム大会。当時、「破壊王」と呼ばれ新日本プロレスの強さの象徴でもあった橋本真也が、小川直也から実質的なKO負けを喫した一戦は「1･4事変」として、今でもファンの間で語り継がれています。

余りにも衝撃的だったこの一戦の背景には、いったい誰の、どんな思惑があったのでしょうか。小川直也氏の共著『証言 橋本真也 小川直也、佐山聡、蝶野正洋らが語る破壊王と「1･4事変」の真相』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

互いに「運命的な存在」だった小川と橋本

プロレスラー・小川直也を語るうえで師匠・アントニオ猪木と並んで絶対に欠かすことができない存在、それが橋本真也だ。

1999年1月4日、新日本プロレスの東京ドーム大会での橋本真也vs小川直也戦。当時、新日本の強さの象徴でもあった破壊王をマウントパンチと顔面蹴りでボコボコにし、事実上KOした通称「1･4事変」以降、小川のプロレスラーとしてのバリューは良くも悪くも大きく上がった。

その後、90年代末から2000年代前半にかけて、小川はプロレス界と格闘技界で別格の存在感を示すことになる。

"暴走柔道王"小川直也とは、一連の橋本戦によって形成された小川のプロレス界でのキャラクターであり、00年代、小川が新たなプロレス人気復興のために心血を注いだ「ハッスル」も橋本との盟友関係があってこそ生まれたもの。小川のレスラー人生は破壊王とともにあった。

一方、それは橋本にとっても同じことがいえる。「1･4事変によって橋本のレスラー人生は暗転した」といわれることもあるが、同時にそれは新日本という枠にとらわれない、プロレス界での可能性を広げる結果にもなった。

小川戦がなければ、橋本が新日本を退団し、自分で団体を立ち上げ、念願だった一国一城の主になることはなかったのではないか。もしくは、なっていたとしても数年遅れていたことだろう。

そしてZERO-ONEというなんのバックも持たない後発の独立団体が、老舗の新日本や全日本プロレス、日本テレビのバックアップを受けたプロレスリング・ノアなどの向こうを張って、00年代前半のプロレス界の台風の目になれたのは、"盟友"小川直也という切り札的な存在がいたからでもある。

小川にとって橋本がいなければ、そして橋本にとって小川がいなければ、ともにまったく違うプロレス人生を送っていたことだろう。小川直也と橋本真也、それはお互いにとって運命的な存在であったのだ。

そんな両者の不思議な縁の始まりは、小川のプロレス転向時にさかのぼる。小川は87年に西ドイツ（当時）で行われた世界柔道選手権大会の無差別級で優勝し、史上最年少19歳7カ月で世界チャンピオンになる。

これを皮切りに、世界選手権では合計4度優勝。柔道全日本選手権では5連覇を含む7度優勝。さらに92年のバルセロナ五輪で銀メダルを獲得。97年2月にJRA（日本中央競馬会）を退職すると、その輝かしい実績を引っ提げ、同年3月7日にプロ転向（プロレス参戦）を宣言した。

デビュー戦で闘ってくれたことが"最大の恩"

そして、プロ転向宣言からわずか1カ月後の4月12日、東京ドームで行われた新日本の「’97BATTLE FORMATION」に参戦。橋本とプロレスvs柔道の「異種格闘技戦」として対戦し、STO（スペース・トルネード・オガワ＝変形大外刈り）からの裸絞めで勝利した。これが小川にとって事実上のプロレスデビュー戦となったが、これは当初から予定されていた試合ではなかった。

「もともとは橋本さんとデビュー戦をやるっていう話ではなかったんですよ。当初予定されていたあの日の東京ドームの橋本さんの相手は（ケン・）シャムロックで、それがキャンセルになったんで、そこに自分が滑り込んだっていうね」

こう小川が語るとおり、当初、4･12東京ドーム大会の目玉は、元UFC王者のケン・シャムロックが新日本に初参戦し、現IWGPヘビー級王者の橋本（当時）と対戦するスペシャルマッチだった。

しかし、橋本vsシャムロック戦が正式発表された直後、アメリカ現地時間2月24日にニューヨーク州ニューヨークのマンハッタンセンターで行われたWWE「マンデーナイト・ロウ」の会場にシャムロックが登場。WWEとの3年契約が発表されたのだ。

これによってシャムロックの4･12東京ドーム出場は消滅。目玉カードを失い大ピンチのなか、逆転の発想で浮上したのが、プロ転向を表明したばかりの小川を緊急出場させ、いきなりIWGP王者・橋本と対戦させるというプランだった。

「だから（4･12東京ドームでのデビューは）予定よりだいぶ早かったね。当初の予定では、2月に（日本中央）競馬会を辞めてから半年間ぐらい、じっくりと準備を整える計画を考えていたんで。

自分としては面食らった部分もあるけれど、いきなり新日本のIWGPチャンピオンと対戦できるなら、願ってもないチャンス。でも、それは橋本さんが受けてくれたからこそ実現したもので、それがなかったら俺のデビューももっと遅くなっていただろうね。

だから、のちに橋本さんが立ち上げたZERO-ONEを手伝うことに至った経緯に関しては、橋本さんとの幾多の闘いもそうだけど、まず自分のプロとしての出発点で、橋本さんがチャンスをくれたことが最大の恩としてあったからっていうのがあるね」

デビュー戦でいきなりIWGP王者を破るというのは、当時のプロレス界では最大の勲章。約3週間後の5･3大阪ドームでのリマッチでは橋本に敗れたものの、小川はプロとして最高のスタートを切ったといえる。

ましてや当時のプロレスファンは、今よりもはるかに過激であり、ある意味で真剣にプロレスを観ていた時代。プロレス界の頂点の証であるIWGP王者でありながら、"外敵"である柔道から来た小川に敗れた橋本へのファンの風当たりは強く、愛車メルセデスベンツ・Sクラス S500のボンネットに心ないファンにスプレーで大きく「小川」と落書きされたほどだ。

そんなリスクある立場でありながら、デビュー戦の相手を受けてくれた橋本。99年1･4東京ドームでの一騎打ち以降、小川と橋本は究極ともいえる因縁の抗争を展開する間柄ではあったが、その一方で小川はデビュー時の感謝の念を抱き続けていたのである。

現在もプロレスファンに語り継がれる「1･4事変」

橋本へのデビュー戦の恩を忘れない小川だったが、橋本vs小川の3戦目で、プロレス史上最大の事件の一つとされ、現在もプロレスファンに語り継がれる1･4事変を引き起こしてしまう。

その真相を求めて考察は繰り返され、また、『証言1･4 橋本vs.小川20年目の真実』『証言「橋本真也34歳 小川直也に負けたら即引退！」の真実』（ともに宝島社）といった書籍では、佐山聡、長州力、ジェラルド・ゴルドーなど、様々な関係者が1･4事変について証言してきた。

しかし、小川自身が1･4事変について語ることはなく、一方の当事者である橋本と、黒幕と目されていた猪木が亡くなったことで、謎は謎のまま時は過ぎていった。

そんななか、21年8月23日に放送されたカンテレの深夜番組『こやぶるSPORTS超』で、ついに1･4事変の真相について小川が語った。

〈これはまだみんなに話したことはないんですけど、猪木さんに『ちょっと来い』って言われて。『これはもう世紀を懸けた一戦にするから、ちょっとお前、やって来い。一方的に蹴りまくって、最後は蹴ってリングから出すまでやれ』って言われたんですよ〉

これが「猪木黒幕説」を小川自ら証言した初めてのものとなった。その後も自身の公式YouTube番組で、「1･4の話を正確に、後世に残したい」「尊敬する師匠が描いたものを後世に残したい」という思いから、1.4事変について言及している。

そして、この1･4事変から数えて3度目の一騎打ちとなる小川戦が、橋本の新日本退団、独立の起点となり、橋本、小川の物語は加速していく。

テレビ朝日が仕掛けた「負けたら、即引退」

99年1･4東京ドームで完膚なきまで叩き潰された橋本は、紆余曲折あって同年10･11東京ドームで小川と再戦。従来のプロレスの常套的な流れでいけば、ここで橋本がリベンジしてハッピーエンドとなりそうなところだが、なんと橋本は再戦でも小川に完敗を喫してしまう。

そして年が明けて00年3月11日、横浜アリーナで行われた「メモリアル力道山」。この大会の総指揮を任された猪木の強権発動により突如、橋本と小川がタッグを結成し、天龍源一郎＆ビッグバン・ジョーンズ組と対戦した。

しかし、橋本は会場入りする際、UFOの村上和成の襲撃に遭い額から流血。その血は、メインイベントまで止まることなく、橋本は白いハチマキを鮮血で滲ませながらフラフラ状態で入場。新顔のジョーンズにわずか8分51秒でフォール負けを喫してしまった。

このままでは小川との再々戦どころではない。追い込まれた橋本は試合後にマイクを握ると、「4月7日のドームで俺は引退を懸ける！ それでどうだ、小川ぁ〜！」と絶叫。この発言が『橋本真也34歳 小川直也に負けたら即引退！スペシャル』へとつながっていった。

4･7東京ドームの橋本vs小川戦は、新日本がオフィシャルで「橋本真也選手が敗れた場合、引退します」と発表したものではない。前述の橋本発言を受けて、テレビ朝日が番組タイトルにして大々的に煽ったものだった。

4･7東京ドームは、当日の19時54分から21時48分の2時間枠で10年ぶりのゴールデンタイム生放送が決まっており、視聴率獲得のための一般視聴者への訴求として「即引退」が、どうしても必要だったのだ。

「だからあの『負けたら即引退』っていうのは、要するに『この結末をどうやってケツ拭くんだ？』みたいなものを、プロレス側が提供するんじゃなくてテレビ局側から提供してきたっていう。

本来ならプロレスのほうから、ああいう一般の人たちの興味を惹くような打ち出しを思いつかなきゃいけないのが、その時の番組プロデューサー（テレビ朝日の加地倫三）が『世の中の人に観てもらうには、こうするしかないんじゃないか』という最良の方法を取ってきたなっていうのはありますね」

リングで見せた"人の心を動かす生き様"

「ただ、それを受け入れるほうの橋本さんとしては、いちばんキツかったんじゃないかな。あの時、俺のほうが勢いがあったし、橋本さんは状況的に圧倒的に不利だったわけだから。





もう誰が観ても『橋本、ヤバいよな』という状況に追い込まれたなか、『負けたら引退』っていう打ち出し方を受けるか受けないか、最後は橋本さん自身が決める話なんで。そこを踏み越えて向かっていったところに、みんなが心を打たれたんじゃないかな。

もちろん『橋本が引退するわけがないから、今回ばかりは勝つだろう』と思った人もいただろうし、『ホントに負けたらどうするんだ？』とかね、いろんな見方があるなかで、あれだけ人の心を動かす生き様みたいなものをリングで見せたわけだから。

まあ、昭和のレスラーといえば昭和のレスラーだよね。男気に駆られるっていうさ」

テレビ朝日主導で打ち出した「負けたら即引退」のコンセプトと、橋本のレスラー人生を賭けた小川との必死の闘いぶりは、視聴者をテレビに釘づけにすることに成功。視聴率は平均で15.7パーセント、瞬間最高では24パーセントという、関係者の期待を大きく上回る数字を獲得した。

敗れた橋本は一度は引退に追い込まれたが、世間との闘いには勝利したといえるだろう。

（構成／堀江ガンツ）

（小川 直也 ： 柔道家、元総合格闘家、元プロレスラー）