櫻井翔＆相葉雅紀、ハードル高めなおにぎり考案 『セブン-イレブン』お気に入り商品も紹介
5人組グループ・嵐の櫻井翔と相葉雅紀が2日、都内で行われた『セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会』に新イメージキャラクターとして登壇した。阿久津知洋代表取締役とのトークでは新商品「旨さ相盛おにぎり」を試食した2人が理想の“相盛”おにぎりを提案した。
【写真】“ビッグサイズ”の名刺を持つ相葉雅紀＆櫻井翔
櫻井は「最強のコラボレーションとして、牛丼の上とカレーが一緒になってる」と斜め上の発想で驚かせ「ビーフカレーではない、おにぎりの中で一緒になる」と熱弁。阿久津社長は「カレーは液体なので、たれない工夫を開発担当が作ると思います」と受け入れ姿勢をみせると櫻井は「わがままですいません」と恐縮。
相葉は「僕は発酵食品がすきなので納豆と、甘酒…美味しくなさそうなので考えます」と即撤回するも、「納豆キムチはいけますか？」と再提出。社長「納豆のねばりはどこまで抑えられるか…」と悩みつつも、2人のハードル高めのリクエストも「ぜひ実現たい」と意欲を見せた。
さらに、『セブン-イレブン』でお気に入りの相葉は「僕がすきなのはセブン-イレブン商品の「鮭とば」。ちょうどいいサイズなんで味が染みてて美味しい。量もちょうどいい。一回の晩酌でちょうどなくなるくらい。お世話になってます」と笑顔。櫻井は「レジの横のエリアでドーナツを売っていた。お店で揚げていて、いただく直前に砂糖を振ってくれたのがライブ感があってワクワクしておいしかった」と声を弾ませていた。
櫻井、相葉が宇宙人役、俳優の天海祐希がセブン-イレブンのオーナー役を演じる新テレビCM「宇宙人あらわる」篇。「宇宙人もびっくり」篇、「宇宙人もホワホワ」篇は9月3日より順次放送開始。
